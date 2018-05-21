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Dongfeng рассказал о задержках новых моделей в РФ
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Dongfeng рассказал о задержках новых моделей в РФ 

Daily-Motor 14 минут назад
Фото: Daily-Motor
Уже в скором времени на отечественный рынок должен выйти вместительный кроссовер модели Dongfeng 580, а также паркетник с компактными габаритами модели АХ4.
Отметим, что первый автомобиль был выпущен в Китае ещё два года назад, а модель АХ4 спустя год. До внутреннего рынка России кроссовер на семь мест доберётся только в конце текучего года, а компактный паркетник и вовсе в начале следующего. Представитель компании производителя решил ответить на волнующий всех вопрос и рассказать, почему именно китайские новинки доходят до нашего рынка с опозданием на два года.
Как оказалось, бренд предпочитает в первые месяцы обкатывать автомобили из новых линеек только в своей стране, а уже после этого проводит оценку других торговых площадок и решает, какие именно модели могут выйти за рамки Поднебесной. Кроме того, достаточно много времени занимает процедура сертификации, особенно учитывая, что Россия обязывает все импортируемые автомобили оснащать системой ГЛОНАСС.
Напомним, что Dongfeng 580 на китайском рынке доступен с бензиновым мотором объёмом в 1.8 литра и отдачей в сто тридцать две лошадиные силы, а также с объёмом в полтора литра и отдачей в сто пятьдесят лошадиных сил. Работать моторы могут с коробкой передач механического типа на пять ступеней или же с шестидиапазонным автоматом. АХ4 доступен с мотором в 1.6 лира и отдачей в сто двадцать четыре лошадиные силы, а также с мотором объёмом в 1.4 литра и отдачей в сто сорок лошадиных сил. Обе машины доступны только в переднеприводной модификации.
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