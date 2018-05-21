В Dongfeng рассказали, почему новинки компании приходят в РФ с опозданием

Ближайшими премьерами китайского производителя в нашей стране станут семиместный кроссовер Dongfeng 580 и компактный «паркетник» AX4.

В Поднебесной вседорожник с индексом 580 доступен с 2016 года, на родине модель продают под суббрендом Fengguang (произносится «фен-гуа»). Компактный кроссовер AX4 в Китае выпускают под маркой Fengshen («фен-шуа»), этот «паркетник» вышел на домашний рынок в 2017-м. В России же кросс 580 появится во второй половине текущего года, а AX4 доберется до нашей страны и вовсе лишь в начале 2019-го. Ли Цзюнжи, директор по международным рынкам Dongfeng (Дунфэн), рассказал в интервью порталу «Карельские Вести», почему новые модели появляются в РФ с опозданием.

«Изначально все наши машины соответствуют зарубежным рынкам по своим технологическим характеристикам. И все же любой новый продукт мы сначала обкатываем в Китае в течение нескольких лет. Смотрим на динамику продаж, оцениваем качество и надежность автомобиля в эксплуатации, отрабатываем возможности по сервису и ремонту. Далее происходит оценка конкретного зарубежного рынка, его текущих возможностей, да и требований, которые меняются очень быстро, часто в течение полугода. Потому говорить о долгосрочных планах вывода моделей на экспорт не приходится. Скажем, поменялась ситуация с курсом рубля к юаню или юаня к доллару — и планы экспорта тут же корректируются», — сообщил топ-менеджер.

Также представитель Dongfeng отметил, что на сроки оказывает влияние и сертификация. «Есть процедура сертификации, далеко не быстрая. Изначально мы проходим ее европейский этап, затем российский (Dongfeng не продаёт машины в Европе, но европейские сертификаты признаются в большинстве стран мира — поэтому вместо получения сертификата по какому-либо испытанию отдельно в Бразилии, России или, например, Иране они получают европейский сертификат. — Ред.). С учетом обязательной интеграции системы ГЛОНАСС он растягивается не на один месяц, и в этом была одна из основных причин задержек. Представьте себе, закон об обязательности установки ГЛОНАСС вышел, но никто не имел представления о том, как и где эти системы закупать и ставить. Все решалось на уровне контактов между автопроизводителями. Каждый собирал информацию по крупицам и делился ей с коллегами по бизнесу», — рассказал Ли Цзюнжи.

Комплектации и цены Dongfeng 580 и AX4 для нашего рынка пока не объявлены. В Китае первая модель доступна с бензиновыми «атмосферником» 1.8 (132 л.с.) и турбомотором 1.5 (150 л.с.). Базовый двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой», второй работает в паре с 6КВП или вариатором. Привод — только передний. Компактный «паркетник» AX4 в Поднебесной представлен с атмосферным мотором 1.6 (124 л.с.), работающим в паре с КВП, и турбодвигателем 1.4 (140 л.с.), который комплектуется «роботом» от Getrag. Привод — опять же только передний. Скорее всего, в России Dongfeng 580 и AX4 предложат с теми же двигателями и трансмиссиями, что и в Китае.

Кстати, тест-драйвер «Карельские Вести» уже познакомился с кроссовером AX4.

О других особенностях ведения бизнеса Dongfeng читайте в интервью онлайн-журнала «Карельские Вести» с представителем компании.

По материалам: www.kolesa.ru