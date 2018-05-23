Ещё
Седан Volkswagen Polo в апреле стал лидером на рынке Петербурга
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седан Volkswagen Polo в апреле стал лидером на рынке Петербурга 

Твое авто 1 час назад
В прошлом месяце в Петербурге было реализовано 11,1 тыс. автомобилей, а этот результат превышает прошлогодний на 22%. Седан Volkswagen Polo в апреле стал лидером на рынке Петербурга с результатом 586 проданных экземпляров, что на 28% больше.
На втором месте оказался седан Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в количестве 567 единиц, а это на 31% хуже.
В тройке лидеров на рынке Петербурга оказался KIA Rio с продажами 479 ед., что на 3% меньше. Четвертым самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Hyundai Creta. Объем продаж этой модели составил 456 штук, а рост — 70%.
Стоит отметить, что этот кроссовер на протяжении пяти месяцев был лидером по продажам в Санкт-Петербурге, но уже в апреле он опустился в рейтинге на три позиции ниже. В первой пятерке оказался кроссовер Volkswagen Tiguan (353 ед. ; +46%). Далее в списке самых продаваемых авто расположились:
LADA Largus (325 ед. ; +82%),
Skoda Rapid (307 ед. ; +1%),
Mitsubishi Outlander (303 ед. ; +34%),
Skoda Octavia (258 ед. ; +8%) и  Renault Duster (253 ед. ; -14%).
Это неполный текст новости
Твое авто: последние новости
В Румынии представили новый Dacia Duster на гусеничной тяге Илон Маск рассказал о полноприводной Tesla Model 3 с двумя моторами Hyundai готовит к выходу новый спортивный кроссовер Hyundai Kona N SUV
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный50
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО58
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Бумажные ПТС с 1 июля станут недействительны2
Власти вмешались в ситуацию с бензином558
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение