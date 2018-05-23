Седан Volkswagen Polo в апреле стал лидером на рынке Петербурга

В прошлом месяце в Петербурге было реализовано 11,1 тыс. автомобилей, а этот результат превышает прошлогодний на 22%. Седан Volkswagen Polo в апреле стал лидером на рынке Петербурга с результатом 586 проданных экземпляров, что на 28% больше.

На втором месте оказался седан Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в количестве 567 единиц, а это на 31% хуже.

В тройке лидеров на рынке Петербурга оказался KIA Rio с продажами 479 ед., что на 3% меньше. Четвертым самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Hyundai Creta . Объем продаж этой модели составил 456 штук, а рост — 70%.

Стоит отметить, что этот кроссовер на протяжении пяти месяцев был лидером по продажам в Санкт-Петербурге, но уже в апреле он опустился в рейтинге на три позиции ниже. В первой пятерке оказался кроссовер Volkswagen Tiguan (353 ед. ; +46%). Далее в списке самых продаваемых авто расположились:

LADA Largus (325 ед. ; +82%),

Skoda Rapid (307 ед. ; +1%),

Mitsubishi Outlander (303 ед. ; +34%),

Skoda Octavia (258 ед. ; +8%) и Renault Duster (253 ед. ; -14%).

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