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Электрический кроссовер Ford построят на платформе нового «Фокуса»
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Электрический кроссовер Ford построят на платформе нового «Фокуса» 

Motor.ru 39 минут назад
Фото: Motor.ru
Электрический кроссовер Ford Mach 1 дебютирует в следующем году. В основу модели ляжет переднеприводная платформа C2, ранее использовавшаяся при постройке Focus нового поколения. Об этом сообщает издание Autocar.
По предварительной информации, кроссовер под кодовым названием CX430 будет выполнен в стилистике традиционного хэтчбека. Заметным отличием модели, вероятно, будет более высокая посадка водителя.
Вседорожник, как ожидается, станет одной из первых новых моделей марки, которые в линейке Ford придут на смену обычным хэтчбекам. Они будут отличаться высоким дорожным просветом, просторным салоном и универсальностью.
Ранее американский производитель заявил, что к 2020 году американская линейка марки на 90 процентов будет состоять из внедорожников и пикапов. Единственными «легковушками» в модельном ряду будут купе Mustang и кросс-версия хэтчбека Focus под названием Active.
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