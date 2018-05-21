Во сколько обойдется хороший подержанный внедорожник

Для того, чтобы определиться с оптимальной ценой, необходимо задать параметры будущей покупки. Главным показателем любой техники является ее внешнее и техническое состояние.

Известно из практики, что автомобили обсуждаемого сегмента сохраняют хорошее техсостояние в течении 3-5 лет. Этот показатель конечно же на прямую зависит от того, как с машиной обращался ее первый владелец. "Убить" можно даже самый надежный и прекрасный автомобиль.

Также в указанную подгруппу входит российский бестселлер — Toyota RAV4. Хорошие отзывы у европейцев и о Renault Captur.

Выходит, что перед покупкой внедорожника с пробегом необходимо обзавестись в среднем 1,5 млн рублей. Забейте в бюджет также 50-100 тысяч рублей на диагностику и прочие документы.