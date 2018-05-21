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Во сколько обойдется хороший подержанный внедорожник
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Во сколько обойдется хороший подержанный внедорожник 

Car.ru 23 минуты назад
Фото: Car.ru
Для того, чтобы определиться с оптимальной ценой, необходимо задать параметры будущей покупки. Главным показателем любой техники является ее внешнее и техническое состояние.
Известно из практики, что автомобили обсуждаемого сегмента сохраняют хорошее техсостояние в течении 3-5 лет. Этот показатель конечно же на прямую зависит от того, как с машиной обращался ее первый владелец. "Убить" можно даже самый надежный и прекрасный автомобиль.
По оценкам ведущих рейтинговых агентств Европы, в группу наиболее надежных автомоделей среди внедорожников входят Hyundai ix35, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и Suzuki Grand Vitara.
Также в указанную подгруппу входит российский бестселлер — Toyota RAV4. Хорошие отзывы у европейцев и о Renault Captur.
В окончательный список вошли: Honda CR-V, Toyota RAV4, Subaru Forester, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Ford Kuga и Volkswagen Tiguan. На российском авторынке такие машины с пробегом стоят 1-2 млн рублей.
Выходит, что перед покупкой внедорожника с пробегом необходимо обзавестись в среднем 1,5 млн рублей. Забейте в бюджет также 50-100 тысяч рублей на диагностику и прочие документы.
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