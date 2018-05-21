Видео: в Tesla не смогли перевернуть кроссовер Model X 

В Сети появилось видео с внутренних испытаний электрического кроссовера Tesla Model X. На ролике, опубликованном изданием Electrek, видно, как специалисты компании безуспешно пытаются перевернуть вседорожник.
[Euro NCAP: Самые безопасные автомобили 2017 года] (https://motor.ru/selector/euroncap17.htm)
В прошлом году Tesla Model X назвали самым безопасным кроссовером, когда-либо протестированным Национальным управлением безопасностью движения на трассах США (NHTSA). Модель стала первым автомобилем категории SUV, получившим пять звезд во всех краш-тестах.
При этом риск опрокидывания транспортного средства при потере контроля специалисты NHTSA оценили в 9,30 процента. Например, для Lexus RX этот показатель составляет 16,4 процента.