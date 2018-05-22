Гламурный «дедушка»: Hummer H1 от Mil-Spec

Специалисты американской фирмы «приодели» брутальный внедорожник и поработали над технической начинкой.

Напомним, Hummer H1 стал первой гражданской моделью компании, но построен он на базе армейского внедорожника, приспособленного для движения по любой, даже самой пересеченной местности, чем и объясняется его простоватая, но, одновременно, брутальная внешность. Выпуск модели начался в 1992 году и продолжался до 2006 года.

Фирма Mil-Spec Automotive (MSA), специализирующаяся на восстановлении и модернизации пикапов, сфокусировалась на сильных сторонах H1, параллельно исправляя слабые, с целью создать экстремальный внедорожник. Судя по фото, ателье справилось с задачей на все сто.

Mil-Spec Hummer H1 подвергся значительным доработкам, коснувшимся экстерьера и интерьера внедорожника, а также технической начинки. Кстати, тюнингованный вариант существенно превосходит оригинальный H1 по мощности. Кузов автомобиля получил комбинированное покрытие, в котором сочетаются глянцевый и текстурированный черный цвета.

Внутренняя часть автомобиля получила массу апгрейдов, направленных на повышение уровня комфорта для водителя и пассажиров. Все детали спроектированы в Mil-Spec Automotive, причем часть из них изготовлена из высококачественного аэрокосмического алюминия, а кожаная отделка соответствует армейским нормам, отличаясь повышенной износостойкостью.

Самое интересное, вероятно, располагается в подкапотном пространстве H1. Тюнингованный внедорожник оснащается турбодизелем Duramax LBZ V8 объемом 6,6 литра, который спроектирован, построен вручную и протестирован собственными силами MSA. Отдача движка впечатляет — 500 л.с. и 1 355 Нм крутящего момента. Стоит еще отметить подвеску собственной разработки MSA, существенно превосходящую стандартную по ездовым характеристикам.

Компания рестомоды на базе Hummer H1 в пяти типах кузова, включая двухдверный пикап-хардтоп.

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал видео с баттлом Hummer H3 и электрического кроссовера Tesla Model X. Автомобили соревновались в перетягивании каната с переменным успехом.

По материалам: www.kolesa.ru