ТагАЗ обанкротился в России, но успешно завоевывает Европу с лифтбеком Aquila

Производитель объявил, что продает в ЕС по сотне лифтбеков в год. Что для компании со штатом в 200 человек — совсем не мало. Между тем в России едва ли было выпущено больше десятка экземпляров. После чего завод обанкротился и вынужден был остановить производство.

Правда. Еще в 2016 году Михаил Парамонов — глава ТагАЗ и владелец «Донинвест» , заявлял, что собирается перевыпустить «Аквилу» под новым названием MPM PS 160, но в России к этим планам отнеслись более чем скептически.

И вот оказалось, что MPM PS 160 достаточно успешно реализуется на европейском рынке и уже продала более 350 экземпляров. Пока компания MPM Motors — наследница ТагАЗа, в соответствии с имеющимся сертификатом на малосерийное производство, не может производить более 100 авто в год, однако в конце лета 2018 ожидается получение PS 160, и тогда количество уже не будет ограничено.

MPM Motors собирают вручную на предприятии в парижском пригороде из украинского шасси и двигателя Mitsubishi китайской сборки на 100 л.с. объемом 1,6 л. Модель полностью повторяет когда-то производившуюся в России «Аквилу» — динамичная внешность, облегченный кузов с панелями из стеклопластика на каркасе из металлических трубок.

Свои автомобили компания реализует во Франции (12 дилеров), в Украине, Чехии, Швейцарии, Германии и Бельгии. Успех модели обеспечивает невысокая для спортивного лифтбека цена — 9900 евро.