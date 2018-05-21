Volkswagen продемонстрировал пять особых моделей

Автогигант Volkswagen провел презентацию пяти необычных концептуальных машин, которые разработаны на платформе массовых моделей.

Новые автомобили продемонстрировали на автовыставке SOWO в американском штате Джорджия.

Прототип Golf R Abstract, «обернутый» в необычную пленку, наградили уникальными массивными «катками» FR Mystic Black, обвесом от ABT Sportsline и заниженной спортивной подвеской от HR Springs.

Авто SoCal лежит на основе нового Volkswagen Jetta R-Line. На наружных зеркалах, колесных дисках и кузове автомобиля появились жёлтые флуоресцентные акценты. Автомобиль стоит на 19-дюймовых колесных дисках и оснащается адаптивной подвеской с изменяемым дорожным просветом ST XTA от KW.

Кросс Tiguan R-Line Aero, в ярком камуфляже, оборудован пневмоподвеской 3P Air Management System и 20-дюймовыми дисками Rotiform Monoblock CCV.

Клиренс лифтбека Arteon R-Line Highlight в желтом камуфляже снизился на 7,5 см, также на нем появились огромные «катки» Hybrid Forged HF-2.

Концепт Atlas Tanner Foust SEMA похвастался крупными колесными дисками в особой резине, расширенными арками, новыми бамперами и металлической защитой днища.