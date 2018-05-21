Китайский автобренд Geely готовит новинки для российского авторынка

По имеющимся данным, кроме представленного в начале года в российских автосалонах внедорожника Geely Atlas , китайская автокомпания планирует в ближайшее время начать поставки на авторынок РФ автомодели Emgrand X7.

По первой автомодели предложение автодилеров охватывает три модификации: Standard, Comfort и Luxury. Стоимость данных автомоделей стартует от 1029990 рублей. Максимальная цена находится в районе 1389990 рублей.

Силовая линейка обсуждаемой автомодели включает в себя несколько версий. Двухлитровый на 139 л.с. и шестиступенчатой МКПП для базовой комплектации.

Двухлитровый мотор на 139 л.с. и 2,4-литровый на 149 л.с. в паре с АКПП на шесть ступеней в модификации Comfort.

В максимальной комплектации Luxury машина идет исключительно с 2,4-литровым мотором на 149 л.с.