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Китайский автобренд Geely готовит новинки для российского авторынка
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Китайский автобренд Geely готовит новинки для российского авторынка 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
По имеющимся данным, кроме представленного в начале года в российских автосалонах внедорожника Geely Atlas, китайская автокомпания планирует в ближайшее время начать поставки на авторынок РФ автомодели Emgrand X7.
По первой автомодели предложение автодилеров охватывает три модификации: Standard, Comfort и Luxury. Стоимость данных автомоделей стартует от 1029990 рублей. Максимальная цена находится в районе 1389990 рублей.
По мнению автоэкспертов, данная автомодель является неплохим конкурентом KIA Sportage и Hyundai Tucson.
Силовая линейка обсуждаемой автомодели включает в себя несколько версий. Двухлитровый на 139 л.с. и шестиступенчатой МКПП для базовой комплектации.
Двухлитровый мотор на 139 л.с. и 2,4-литровый на 149 л.с. в паре с АКПП на шесть ступеней в модификации Comfort.
В максимальной комплектации Luxury машина идет исключительно с 2,4-литровым мотором на 149 л.с.
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