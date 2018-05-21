На тесты вышел купеобразной внедорожник Changan CS85

Автоконцерн Changan вывел на тесты новый купеобразный вседорожник CS85, где его и засекли фотошпионы.

Кросс-купе лежит на одной «тележке» с кроссом Changan CS75, который реализуется также и в нашей стране.

Технические характеристики нового автомобиля почти не будут отличаться от модели CS75. Однако экстерьер CS85, судя по представленным снимкам, полностью изменился. Новинку наградили стремительным силуэтом, иной головной оптикой и другими задними фонарями. Хотя на тестовой модели нет решётки радиатора и бампера, но вероятно, они тоже будут модернизированными.

В салоне машины всё осталось, как и у дорестайлинговой версии, лишь установлен электронный селектор КПП, который заменил стандартный рычаг.

Предполагается, что кросс-купе будет приводиться в движение 1,5-литровым турбодвижком, мощность которого 178 л.с. Сочетаться с ним будет 6-ступенчатая механическая трансмиссия или 6-диапазонный автомат. Тип привода может быть как передний, так и полный.