Компании «Акзо Нобель» и «Алдис» подписали контракт о 5-летней гарантии

«Акзо Нобель» является ведущей глобальной компанией по производству красок и покрытий, а также крупным производителем химикатов специального назначения.

Декоративные покрытия производителя широко применяются в быту, строительстве.

В автомобилестроении порошковая и лакокраска «Акзо Нобель» используется для покрытия практически всех деталей автомобилей. В настоящее время в наличии более 2 500 000 формул цветов.

Клиенты и партнеры компании прошли по кузовному цеху автосалона «Алдис» и увидели процесс нанесения лакокрасочного покрытия. Представители компании ООО «Акзо Нобель Автопокрытия» — региональный представитель сегмента Vier Premium Николай Шамсонов и технический специалист Роман Васильев — рассказали об инновационных технологиях, применяемых при покраске кузова, а также о подборе лакокрасочных покрытий при ремонте автомобилей BMW