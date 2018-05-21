Ещё
Компании «Акзо Нобель» и «Алдис» подписали контракт о 5-летней гарантии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Компании «Акзо Нобель» и «Алдис» подписали контракт о 5-летней гарантии 

Волга Ньюс 26 минут назад
Фото: Волга Ньюс
«Акзо Нобель» является ведущей глобальной компанией по производству красок и покрытий, а также крупным производителем химикатов специального назначения.
Декоративные покрытия производителя широко применяются в быту, строительстве.
В автомобилестроении порошковая и лакокраска «Акзо Нобель» используется для покрытия практически всех деталей автомобилей. В настоящее время в наличии более 2 500 000 формул цветов.
Клиенты и партнеры компании прошли по кузовному цеху автосалона «Алдис» и увидели процесс нанесения лакокрасочного покрытия. Представители компании ООО «Акзо Нобель Автопокрытия» — региональный представитель сегмента Vier Premium Николай Шамсонов и технический специалист Роман Васильев — рассказали об инновационных технологиях, применяемых при покраске кузова, а также о подборе лакокрасочных покрытий при ремонте автомобилей BMW.
"Воспользоваться услугой покраски деталей автомобиля могут не только владельцы BMW, — заметил руководитель отдела сервиса ООО «Алдис» Дмитрий Колесниченко, — но и любых других марок автомобилей. Теперь все клиенты кузовного цеха Алдис получают преимущество в виде гарантии на 5 лет при проведении работ, включающих окраску деталей автомобиля. На данный момент сервисный центр Алдис является единственным в Самаре и Самарской области, получившим сертификат на предоставление такой гарантии".
Волга Ньюс: последние новости
В Алжир отправлено 30 тыс. кузовов Renault производства АвтоВАЗа АвтоВАЗ раскрыл цены на седан Lada Vesta Cross Новая Lada 4×4 может получить платформу альянса Renault-Nissan
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма87
Крымский мост установил новый рекорд139
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Какие привычки водителя убивают автомобиль1
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту175
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение