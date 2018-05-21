Компании «Акзо Нобель» и «Алдис» подписали контракт о 5-летней гарантии 

«Акзо Нобель» является ведущей глобальной компанией по производству красок и покрытий, а также крупным производителем химикатов специального назначения.
Декоративные покрытия производителя широко применяются в быту, строительстве.
В автомобилестроении порошковая и лакокраска «Акзо Нобель» используется для покрытия практически всех деталей автомобилей. В настоящее время в наличии более 2 500 000 формул цветов.
Клиенты и партнеры компании прошли по кузовному цеху автосалона «Алдис» и увидели процесс нанесения лакокрасочного покрытия. Представители компании ООО «Акзо Нобель Автопокрытия» — региональный представитель сегмента Vier Premium Николай Шамсонов и технический специалист Роман Васильев — рассказали об инновационных технологиях, применяемых при покраске кузова, а также о подборе лакокрасочных покрытий при ремонте автомобилей BMW.
"Воспользоваться услугой покраски деталей автомобиля могут не только владельцы BMW, — заметил руководитель отдела сервиса ООО «Алдис» Дмитрий Колесниченко, — но и любых других марок автомобилей. Теперь все клиенты кузовного цеха Алдис получают преимущество в виде гарантии на 5 лет при проведении работ, включающих окраску деталей автомобиля. На данный момент сервисный центр Алдис является единственным в Самаре и Самарской области, получившим сертификат на предоставление такой гарантии".