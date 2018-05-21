Редчайший гиперкар Apollo за 2,3 млн евро засняли в Монако

Серия гиперкаров, каждый из которых оценивается в 2,3 млн евро (около 168 млн рублей), была выпущена компанией бывшего руководителя отделения Audi Sport Роланда Гумперта.

Купе практически полностью изготовлено из углепластика: этот материал использовался как для монокока, так и для кузовных панелей. Apollo IE оснащается форсированным мотором Ferrari : 780-сильный V12 в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 2,7 секунды, а максимальная скорость машины составляет 335 км/ч.

Впрочем, замеченный на дороге экземпляр едет с крейсерской скоростью в плотном потоке других роскошных автомобилей, которые ежедневно курсируют по улицам Монако.