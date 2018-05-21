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Редчайший гиперкар Apollo за 2,3 млн евро засняли в Монако
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Редчайший гиперкар Apollo за 2,3 млн евро засняли в Монако 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Серия гиперкаров, каждый из которых оценивается в 2,3 млн евро (около 168 млн рублей), была выпущена компанией бывшего руководителя отделения Audi Sport Роланда Гумперта.
Купе практически полностью изготовлено из углепластика: этот материал использовался как для монокока, так и для кузовных панелей. Apollo IE оснащается форсированным мотором Ferrari: 780-сильный V12 в паре с 6-ступенчатой секвентальной коробкой обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 2,7 секунды, а максимальная скорость машины составляет 335 км/ч.
Впрочем, замеченный на дороге экземпляр едет с крейсерской скоростью в плотном потоке других роскошных автомобилей, которые ежедневно курсируют по улицам Монако.
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