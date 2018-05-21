Daimler наладит выпуск электрокаров во Франции

Компания Daimler инвестирует 500 миллионов евро в развитие завода во французском Хамбахе. По данным Automotive News Europe, на этом предприятии будет налажено производство компактного электромобиля Mercedes-Benz

Электрокар войдёт в линейку нового суббренда EQ. Точные сроки начала выпуска автомобиля пока не сообщаются, однако именно он станет первым «Мерседесом», выпущенным во Франции.

Ранее, в сентябре 2017 года, Mercedes представил концепт EQA — компактный электромобиль с дальностью около 400 км и возможностью беспроводной зарядки. Автомобиль снабжён двумя электромоторами, по одному на каждой оси. Суммарная отдача — 272 л. с. Крутящий момент — 500 Нм. В оснащение прототипа входит аккумуляторная батарея на 60 кВт/ч.

В общей сложности до 2022 года Daimler планирует выпустить более 10 электрокаров под брендами Mercedes и Smart. К 2025 году их доля в совокупных продажах должна составить 15-25%. «Смарты» станут полностью электрическими уже с 2020 года.

Автомобили суббренда EQ будут производиться, в том числе, в немецком городе Раштатт, где в настоящее время собираются модели A и GLA. «Мерседес» адаптирует конвейеры под массовый выпуск электрокаров: они будут собираться на конвейерах, которые уже применяются для сборки машин с традиционными бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

Первой моделью суббренда EQ станет кроссовер EQC — он будет производиться в Бремене начиная со следующего года. Сейчас на предприятии выпускаются C-класс, E-класс и кроссовер GLC. Роскошные модели суббренда EQ будут собираться на заводе в Зиндельфингене, где производится роскошный S-класс.

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