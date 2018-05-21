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Первым «французским» Mercedes-Benz станет компактный электрокар
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Первым «французским» Mercedes-Benz станет компактный электрокар 

Motor.ru 15 минут назад
Фото: Motor.ru
Концерн Daimler впервые планирует наладить производство модели Mercedes-Benz — компактного электромобиля — на заводе во французском Амбаше. На модернизацию и расширение производства компания потратит 500 миллионов евро. Сейчас в Амбаше собирают Smart ForTwo, в том числе его электрическую версию.
Представители Daimler не сказали, о какой модели идет речь, но, вероятно, это будет товарная версия электрического прототипа EQA, представленного во Франкфурте осенью прошлого года. По предварительной информации, в серию он должен пойти после кроссовера EQC в 2019 году.
Концептуальный хэтчбек оснащался двумя электромоторами (по одному для каждой оси) суммарной мощностью 272 лошадиные силы (500 Нм) и батареей емкостью 60 киловатт-часов. На одной зарядке EQA способен проезжать до 400 километров.
Особенностью прототипа стали волоконные лазеры в фарах, выполненные в стилистике медной обмотки электромотора, а также виртуальная решетка радиатора, которая меняет внешний вид в зависимости от выбранного режима движения.
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