Автомобили Datsun подорожали на 10–12 тысяч рублей 

Японская марка Datsun увеличила российские цены на 10–12 тысяч рублей. Рост коснулся как седана on-DO, так и хэтчбека mi-DO.
Теперь седан Datsun on-DO с мотором 1.6 мощностью 87 л. с. и «механикой» в базовой комплектации доступен по цене 461 000 рублей, ранее он стоил на 10 тысяч рублей меньше. Покупка машины в топовой модификации с автоматической коробкой передач обойдется 636 000 рублей.
Цены на хэтчбек Datsun mi-DO увеличены на 12 тысяч рублей и за самую доступную версию с двигателем 1.6 (87 л. с.) и механической трансмиссией теперь нужно отдать 536 000 рублей. Самый дорогой вариант с «автоматом» обойдется покупателям в 673 000 рублей.