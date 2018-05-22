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В России выросли в цене автомобили Datsun
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В России выросли в цене автомобили Datsun 

Daily-Motor 32 минуты назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке подорожали автомобили Datsun, следует из отчета российских аналитических агенств. Согласно их данным, в мае все комплектации седана Datsun on-DO и хэтчбека mi-DO прибавили в цене от 10 до 12 тысяч рублей.
Отныне стоимость базовой комплектации 4-дверки «он-ДО» с 1,6-литровым мотором на 87 лошадиных сил и МКПП начинается от 461 тысячи рублей (+10 тысяч рублей). В максимальной версии с аналогичным мотором и «автоматом» седан продают по цене от 636 тысяч рублей.
Хэтчбек mi-DO прибавил в базовой комплектации 12 тысяч рублей (1,6-литровый мотор и «механика») — от 536 тысяч рублей. В «топовой» версии стоимость этой модели с автоматической коробкой передач составляет 673 тысячи рублей.
Напомним, что в последний раз компания Datsun переписывала ценники своих моделей в сторону повышения в январе 2018 года.
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