Молодые мошенницы вернулись на дороги

На открытие нового сезона охоты на доверчивых автомобилистов пожаловались московские водители «Газете.Ru» . Они начали встречать на столичных дорогах уже знакомых якобы беззащитных девушек на дорогих иномарках, попавших в беду. Схема проста: новая машина неожиданно сломалась, а денег на эвакуатор нет. Нужно несколько тысяч рублей, которые водительницы «обязательно вернут». Встречаются и другие предприимчивые персонажи. Как отличать правду от лжи, разбиралась «Газета.Ru».

На появление на дорогах хитроумных мошенников и симпатичных мошенниц с наступлением тепла пожаловались в соцсетях и в беседах с «Газетой.Ru» автомобилисты.

Сломалась дорогая машина: нужно на эвакуатор

Водители рассказывают: схема с использованием «заглохших» элитных автомобилей, на фоне которых мечутся растерянные девушки на каблуках и просят деньги на эвакуатор, по-прежнему отлично работает. О такой помощи часто просят и хорошо одетые молодые люди.

Расчет прост: поверить в то, что водитель интеллигентного вида в целом не нуждается в деньгах и что он действительно забыл кошелек, можно достаточно легко.

Чтобы не примелькаться, мошенники часто меняют дислокацию, но, как рассказал «Газете.Ru» столичный автомобилист Иван Петров (фамилия изменена по просьбе водителя — «Газета.Ru»), некоторых таких обладателей сломавшихся иномарок он уже начал узнавать. Одну из компаний, которую он заподозрил в мошенничестве, молодой человек сфотографировал несколько дней назад.

«Две девушки приличного вида, мило улыбаясь у своей Audi, просили денег на эвакуатор на Третьем транспортном кольце у проспекта Вернадского, — рассказал Петров «Газете.Ru». — Водители реагировали на них как на маленькое шоу, притормаживали и сигналили многие, привлекая к себе внимание и собирая пробку. А я работаю в сфере ремонта автомобилей, у меня было с собой все необходимое диагностическое оборудование. Поскольку я часто стараюсь помогать людям на дороге, притормозил и в этот раз. Но меня сразу отшили, сказали, что я уж точно помочь не смогу и нужен только эвакуатор, на который у них нет денег. Я на таких периодически натыкаюсь. Есть парень на BMW, который «работает» на МКАДе, есть парень на Infiniti на Якиманке. Но, к сожалению, никто ничего не предпринимает: люди редко реагируют на противоправные действия, предпочитая просто проехать мимо».

После того как фотография появилась в интернете и разошлась по соцсетям, девушек стали узнавать и другие водители.

Другой водитель, Олег Слабачков, рассказал, что видел Audi на похожих номерах всего несколько недель назад. «В воскресенье в самый „час пик“, когда все с дачи ехали, водитель раскорячился на Горьковском шоссе, не доезжая до МКАДа около 5-7 км.

Молодой человек просил 3 тыс. руб. на эвакуатор и обещал вернуть через пару часов на банковскую карту. На вопрос о том, почему друзья ему не могут кинуть деньги на карту, что-то промямлил и отвалил», — поделился автомобилист.

Еще один из водителей также узнал эти госномера Р747НТ777 и автомобиль — он отдал оставшемуся «без бензина и денег» водителю 1 тыс.руб., о чем в итоге пожалел.

Что делать: взаимопомощь на дорогах никто не отменял. Но в этой ситуации можно лишь посоветовать таким водителям телефон знакомой компании по эвакуации. Прозвонив несколько из них, «Газета.Ru» убедилась, что большинство фирм без проблем предлагает услуги эвакуации без предоплаты: перевести деньги (примерно 1,5-2 тыс. руб.) можно на карту. Соответственно, об этом одолжении водители могут попросить уже своих близких, а не окружающих. Кроме того, стоит помнить: если машина новая и еще на гарантии, дилер обязан забрать ее сам.

Бензин кончился, денег нет

Еще одна старая, но работающая схема — невовремя закончившийся бензин. Казалось бы, в этой ситуации может оказаться каждый: застрял в пробке с пустым баком и не смог доехать до ближайшей заправки. Деньги кончились, а карты заблокированы. Чтобы придать истории правдоподобности, чаще в роль попавшего в беду попадают «иностранцы», у которых разрядились телефоны или нет местной sim-карты — так они могут объяснить, почему не могут позвонить друзьям и попросить перевести им или остановившемуся помочь водителю деньги. Но в большинстве случаев за такой просьбой кроется обман, о чем также делятся в соцсетях водители.

«Мне у «Шереметьево» на протяжении полугода раз десять попадался белорус, у которого бензин кончился, а карту заблокировали», — также в «Синих ведерках» рассказал Сергей Старк. «Одно время в центре в районе Новослободской дедок на бензин для „Волги“ собирал», — поделился Александр Соколов.

Что делать: если человеку действительно очень хочется помочь, а канистры с топливом у вас с собой нет, чтобы проверить теорию, попробуйте избежать финансового вопроса. Можно предложить звонок другу или довезти незадачливого водителя до заправки, если она недалеко (предварительно выставив знак аварийной остановки на дороге, а из салона убрав ценные вещи). Кроме того, в Москве появилась отдельная городская служба помощи водителям на дороге — в нее тоже можно обратиться. Если все предложения игнорируют и просят лишь денег, то перед вами наверняка мошенник и лучше всего в таком случае вызвать полицию.

Разбили часы или планшет

«Газета.Ru» уже писала о нескольких популярных методов обмана. И, судя по сообщениям в соцсетях, все они до сих пор актуальны. Так, на опытного «актера», который морально давил на девушек за рулем, жаловались столичные автомобилисты в прошлом году: эту универсальную схему также полезно знать любому.

«Дядя на перекрестке дублера Ленинградки и 1-й улицы Ямского поля бросается на машины сбоку, роняет папку, а потом устраивает концерт со слезами и разбитым планшетом из этой самой папки. Выбирает тачки с девушками за рулем и без регистратора. Стоит на тротуаре, и, как только ты трогаешься в поворот, выскакивает на пешеходный переход, с громким стуком бьется о крыло или дверь и натурально начинает плакать. Всегда делает вид, что что-то ищет, мол заплутал и не найдет нужный дом, смотрит по верхам», — писала автомобилистка Наталья Устюгова-Тетерина.

Она предупредила, что мужчину видели в совершенно разных концах Москвы: на Садовом кольце, Шаболовке и Тишинке, а работал он со всеми по одному сценарию. При этом как только автомобилистка предлагает вызвать на место ДТП ГИБДД — убегает.

Что делать: сразу звонить в ГИБДД, обычно такие мошенники испаряются. Если нет, ждать в закрытом автомобиле.

Если стали жертвами автоподставщиков

В регионах применяются менее хитрые схемы, такие как имитации наезда на пешехода или причинения ему травмы либо повреждение дорогого автомобиля и жесткое вымогательство денежной компенсации на месте. Ранее о том, что законный путь решения проблемы автоподстащикам изначально невыгоден, «Газете.Ru» рассказывали в МВД по Москве.