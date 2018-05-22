Компания Jaguar заявила о возвращении четырехместного купе ХК 

В планах британского автомобильного бренда Jaguar возродить поколение четырехместных моделей ХК. Их сняли с производства три года назад. Об этом сообщило ИА Nation News.
Разработчики компании оснастят спорткар силовой электрической установкой на основе платформы версии F-Type. Отмечается, что размер модели будет крупнее купе и кабриолетов Jaguar F-Type.
Презентация новой модели запланирована на 2019 год.
17 мая стало известно, что в ближайшее время на австралийском рынке появится обновленный пикап Ranger от американского производителя Ford.