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Компания Jaguar заявила о возвращении четырехместного купе ХК
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Компания Jaguar заявила о возвращении четырехместного купе ХК 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: Drive.ru
В планах британского автомобильного бренда Jaguar возродить поколение четырехместных моделей ХК. Их сняли с производства три года назад. Об этом сообщило ИА Nation News.
Разработчики компании оснастят спорткар силовой электрической установкой на основе платформы версии F-Type. Отмечается, что размер модели будет крупнее купе и кабриолетов Jaguar F-Type.
Презентация новой модели запланирована на 2019 год.
17 мая стало известно, что в ближайшее время на австралийском рынке появится обновленный пикап Ranger от американского производителя Ford.
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