GAC: планы на Россию и рестайлинг бестселлера

Китайский автопроизводитель намерен расширить свое присутствие на зарубежных рынках.

Компания GAC Motor (Guangzhou Automobile Group Motor) объявила о создании новой фирмы — GAC Motor International Company, которая займется «управлением деятельности головного предприятия за рубежом». Согласно релизу производителя, помимо домашнего рынка, легковые автомобили GAC сегодня представлены на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке: всего 14 экспортных рынков (в их число, например, входят Азербайджан, Катар, Чили, Нигерия). В будущем компания намерена начать продажи в Северной Америке, Европе и России.

Кстати, в РФ и Старом свете «легковушки» GAC могут показать уже в этом году: китайцы намерены привезти машины на Московский автосалон и Парижское мотор-шоу. У нас выставка откроется в конце августа, во Франции — в октябре. Данных о моделях, которые представят в России, пока нет. Также в GAC заявили о том, что скоро заработает российское подразделение компании, однако точных сроков в фирме опять же не раскрыли.

Отметим, GAC уже присутствует на российском рынке, но у нас продают только легкие коммерческие автомобили (грузовики и фургон). Эти машины в РФ представлены под принадлежащем китайской компании брендом Gonow, их дистрибуцией занимается фирма «Азия Импорт».

В Китае «легковушки» GAC продают под маркой Trumpchi, бестселлером на домашнем рынке является кроссовер GS4: в 2017-м было реализовано более 337 000 таких машин, а в общем рейтинге самых популярных автомобилей китайского рынка модель занимает 8-ю строчку. На этой неделе в Поднебесной дебютирует обновленный «паркетник» Trumpchi GS4 — GAC распространила эскизы SUV.

Судя по картинкам, кросс получил новые светодиодные фары, иные противотуманки и ДХО, другие бамперы. Изображений интерьера пока нет, однако местные СМИ сообщают, что в салоне GS4 модернизировали переднюю панель и установили новую мультимедийную систему. Моторы прежние: в Китае дореформенный кроссовер доступен с «турбочетверками» 1.3 и 1.5 мощностью 137 и 152 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с 5КВП или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, для топового мотора еще предусмотрен шестиступенчатый «автомат». У кроссовера есть полноприводная версия.

Ранее стало известно о том, что в Китае скоро представят еще одну новинку GAC Trumpchi — рестайлинговый «паркетник» GS5.

По материалам: www.kolesa.ru