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Mercedes-Benz G-Class получит дизель в конце года
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Mercedes-Benz G-Class получит дизель в конце года 

Карельские вести 25 минут назад
Фото: Карельские вести
Правда, поставки «живых» автомобилей начнутся не ранее марта 2019 года.
В настоящее время внедорожник Mercedes-Benz G-Class нового поколения предлагается только в двух бензиновых версиях — G 500 и AMG G 63, причем обе оснащаются четырехлитровым битурбированным мотором V8 M178. Появилась информация, что модель G-Class начального уровня появится на европейском рынке в конце года и будет оснащаться дизельным дигателем.
Речь идет о модели G 350d 4Matic, старт продаж которой намечен в Германии на декабрь текущего года, информирует издание Mercedes-Benz Passion Blog. Производство должно начаться в том же месяце, но клиентам придется ждать поставок как минимум до марта следующего года. В отчете также говорится, что дилеры получат первые дизельные G-Class для клиентских тест-драйвов на протяжении весны 2019 года.
Новый Mercedes-Benz G-Class получит дизельный мотор OM656, дебютировавший в прошлом году на рестайлинговом S-Class, а потом пополнивший силовые гаммы других моделей, включая новый CLS. На седане S 350d его отдача составляет 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента, тогда как на S 400d он выдает 340 л.с. и 700 Нм. Правда, версии G 400d у G-Class не планируется.
Информация о дизельных моторах появилась через несколько дней после старта производства новинки в австрийском Граце, где выпуск G-Class налажен еще с 1979 года. С того момента с конвейера этого завода сошло более 300 тысяч автомобилей.
Кстати, модель предыдущего поколения пока не отправляют на пенсию. Выпуск и продажи внедорожника, правда, серии W461, будут продолжаться.
По материалам: www.kolesa.ru
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