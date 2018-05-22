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Новый Mercedes G-class с дизельным мотором появится в конце этого года
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Новый Mercedes G-class с дизельным мотором появится в конце этого года 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Европейская премьера обновленного Mercedes G-class должна состоятся в декабре 2018 года.
Будут представлены две версии внедорожника от Mercedes. Первая, которая была продемонстрирована в начале этого года на автошоу в Детройте, будет иметь индекс G500.
Второй вариант показали на автосалоне в Женеве. Улучшенный представитель от Mercedes топ-класса с дизельным мотором получил обозначение G63.
Также известно, что в декабре должен у европейских дилеров появится в продаже дизельный G350d 4Matic. Другие модели также начнут производиться в этом же месяце, однако доступными они станут весной 2019 года после окончания всех необходимых доработок.
Как и раньше, обновленный G-класс будут собирать на австрийском заводе Mercedes, расположенном в городе Граце. Начиная с 1979 года, там было выпущено более 300 тысяч экземпляров легендарного внедорожника.
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