Новый Mercedes G-class с дизельным мотором появится в конце этого года

Европейская премьера обновленного Mercedes G-class должна состоятся в декабре 2018 года.

Будут представлены две версии внедорожника от Mercedes. Первая, которая была продемонстрирована в начале этого года на автошоу в Детройте, будет иметь индекс G500.

Второй вариант показали на автосалоне в Женеве. Улучшенный представитель от Mercedes топ-класса с дизельным мотором получил обозначение G63.

Также известно, что в декабре должен у европейских дилеров появится в продаже дизельный G350d 4Matic. Другие модели также начнут производиться в этом же месяце, однако доступными они станут весной 2019 года после окончания всех необходимых доработок.

Как и раньше, обновленный G-класс будут собирать на австрийском заводе Mercedes, расположенном в городе Граце. Начиная с 1979 года, там было выпущено более 300 тысяч экземпляров легендарного внедорожника.