Mercedes-Benz A-класса: Гаджет на колесах

Премьера третьей генерации Mercedes-Benz A-класса состоялась на Женевском автосалоне в 2012 году. В сентябре начались европейские продажи модели. До российского рынка автомобиль добрался только в начале 2013-го. Пятидверный хетчбек продавался у нас с бензиновыми турбо-моторами объемом 1,6 л (122 и 156 л.с.) и 2,0 л (211 сил), а также 2,1-литровым турбодизелем мощностью 136 «лошадок». С базовым 122-сильным двигателем сочетались 6-ступенчатая «механика» и 7-диапазонный робот с двойным сцеплением, работающим в масляной ванне. В паре с остальными «четверками», в том числе и с флагманским мотором от AMG (2 л, 360 сил) сочеталась только роботизированная трансмиссия.

Возвращение к традициям

Внешность машины третьего поколения стала более традиционной по сравнению с минивэноподобными предшественниками. Хотя это не избавило А-класс от некоторых кузовных болячек. Впрочем, само корпусное железо надежно защищено от коррозии, а вот стойкость лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего. Лак быстро стирается даже от легких соприкосновений, да и сколы с царапинами не заставляют себя долго ждать. Однако сам металл при этом годами не ржавеет. Многие владельцы обычно бронируют кузов, покрывая его специальной пленкой. Жаль, что ветровое стекло нельзя защитить подобным образом — на А-классе оно слабенькое, подвержено сколам и быстро затирается «дворниками». Родная деталь у дилеров стоит 17 000-20 000 руб., плюс примерно 15 000 придется выложить за работу и сопутствующие материалы. Качественный «неоригинал» продается в полтора-два раза дешевле, а вклейка его обойдется в 5000 руб.

Горе от ума Автомобиль напичкан электроникой по «горло», поэтому обилие электронных носителей нередко преподносят неприятные сюрпризы. Например, недолговечны датчики парктроника. После бесконтактной мойки под высоким давлением может выйти из строя камера заднего вида. Замена у официалов обойдется в 45 000 руб. В сервисе за углом вам поменяют эту деталь всего за 1500 целковых, а саму камеру можно заказать в онлайн-магазине за 5000 руб. На первых машинах часто глючила и сбоила мультимедийная система Comand — переключение списков треков и других пунктов на дисплее прыгает с одного на другой. Много жалоб поступает и на плохую совместимость с мобильными телефонами. Впрочем, немцы решили эти проблемы после рестайлинга 2015 года.

По чужому сценарию

Audi и Что касается силовых агрегатов, то у нас сложилось впечатление, будто штутгардские маркетологи подобно неуспевающим студентам списали концепцию у инженеров VAG. Судите сами: на А-классе используются бензиновые «четверки» небольшого объема с турбонаддувом, работающие с роботизированными коробками с двойным сцеплением. Как и на многих доступных моделях Volkswagen Skoda . Причем и проблемы на «Мерседесе» точно такие же, как и на машинах группы VAG.

Например, оба 1,6-литровых двигателя А-класса оснащены однорядной цепью в механизме газораспределения, которая из-за недостаточной прочности растягивается уже на пробеге 60 000-80 000 км. При первых симптомах, когда мотор лениво набирает обороты и глохнет под сброс газа, а также плохо запускается на холодную, спешите в сервис для замены цепи. У дилеров эта процедура стоит порядка 40 000-55 000 руб. Все дешевле, чем платить за ремонт двигателя около 150 000 руб. после перескакивания цепи на несколько зубьев. На авторизированных сервисах операции по обновлению цепи и ремонту мотора обойдутся в 2-2,5 раза дешевле. Ближе к сотне км пробега окисляются плохо защищенные от грязи и влаги контакты блока управления двигателем. Отсюда глюки и сбои в работе мотора, появление ошибок — часто загорается Check Engine. Надо отметить, что на 2-литровом турбо-моторе таких инцидентов пока не случалось. Впрочем, модификаций A250 (2 л, 211 сил) на вторичном российском рынке — буквально единицы, порядка 2-3%. Еще меньше дизельных версий хэтчбека. А что касается 1,6-литровых вариантов хэтчбека, то, по словам немцев, после рестайлинга 2015 года все недуги ДВС были вылечены.

«Робота» маслом не испортишь

Вот только с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением, работающим в масле, остались еще некоторые заморочки. Конечно, эта трансмиссия напоминает о себе не так часто, как фольксвагеновская DSG с сухими сцеплениями, но после 70 000-90 000 км обычно начинается ломка. Коробка не любит движения по пробкам — затыкается, путается в передачах, втыкая то первую, то вторую. Что бы в какой-то степени облегчить роботу жизнь надо включить спортивный режим — тогда он переходит на вторую ступень с заметной задержкой, нивелируя толчки при движении. Если болезнь уже запущена, то переключения с первой на 2-ю становятся все жестче, пока не начнут сопровождаться ощутимыми ударами. И тогда — будьте любезны на сервис для замены блока мехатроники и сцепления. У официалов это около 150 000 руб. Специализированные сервисы берут за замену вдвое дешевле. Для продления жизни роботу 7G DCT официалы рекомендуют более частую замену масла — каждые 40 000-50 000 км пробега. На этом фоне механическая «шестиступка» выглядит просто образцом надежности и долговечности. Равно как и фирменная полноприводная трансмиссия 4 Matic, залогом долголетия которой также является периодическое обновление трансимиссионной жидкости через 40 000-60 000 км.

В шасси — без неожиданностей

В независимой подвеске Mercedes-Benz А-класса неожиданных трат не предвидится. Даже стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в среднем по 1500 руб.) выдерживают 50 000-80 000 км. Одновременно с ними подходит пора менять подшипники стоек (от 1800 руб. за штуку). Ступичные подшипники (в среднем 18 500 руб.) изнашиваются ближе к сотне тысяч км пробега. Амортизаторы (по 9500 руб. передние) выхаживают до 120 000 км, а задние (по 7500 руб.) держатся еще дольше. В зависимости от стиля езды по-разному служат тормозные колодки: активные драйверы меняют комплект передних каждые 15 000 км и даже чаще, а спокойные водители могут проехать и до 50 000 км. Задние механизмы служат дольше — до 25 000-75 000 км.

В общем-то, безукоризненной надежностью Mercedes-Benz А-класс не отличается, хотя и ломучим его вовсе не назовешь. Чтобы сократить потребность в денежных вливаниях, рекомендуем пострестайлинговые версии, врожденные болячки которых к этому времени уже были вылечены. А самым беспроигрышным вариантом считается 109-сильная дизельная версия хэтчбека моложе 2015 года с механической коробкой передач.

Надежный турбодизель

Крепкая подвеска

Хорошая звукоизоляция

Неплохие ходовые качества

Стильный дизайн

Непрочная цепь ГРМ у 1,6-литровых моторов

Проблемный робот 7G-DCT Маленький дорожный просвет

Слабое лакокрасочное покрытие

Скромный по объему багажник