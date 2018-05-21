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Dacia Duster превратили в гусеничную «танкетку»
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Dacia Duster превратили в гусеничную «танкетку» 

Quto.ru 51 минуту назад
Фото: Quto.ru
Новый Renault Duster предстал перед посетителями выставки BSDA в Румынии в новом обличии — популярный кроссовер переоборудовали для спецслужб и поставили на гусеничный ход. Подробностями о спецверсии поделилось издание Autoevolution.
На выставке BSDA, посвящённой оборудованию для спецслужб и военных, румынский кросс Dacia Duster второго поколения предстал в особой версии на гусеничном ходу. Такое переоборудование позволяет применять бюджетник в самых разных сферах — в медицинских службах, сельском хозяйстве и даже армейских целях. Стоимость переоборудования — 10 700 евро. На замену штатных колёс на гусеничные катки требуется всего один час.
Пьер Лавивье, глава компании, создавшей гусеничные катки для «Дастера», высоко оценил потенциал спецверсии румынской машины. Единственные ограничения, которые накладывают гусеницы — это скорость передвижения и относительно небольшой их ресурс.
Напомним, Dacia Duster второго поколения дебютировала в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Технически автомобиль мало чем отличается от кроссовера первого поколения. Линейка двигателей и трансмиссий осталась неизменной. Однако геометрическая проходимость нового «Дастера» чуточку улучшилась, кроме того, в Европе автомобиль получил ассистент движения на спуске.
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