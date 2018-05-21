LEXUS NX в Лексус — Волгоградский. Самовыражение как искусство

Открывая для вас больше возможностей проявить себя в пространстве города, обновленный кроссовер Lexus NX готов превратить ваше самовыражение в искусство.

Вдохновленный красотой расплавленного металла, NX без усилий скользит по городскому ландшафту. Он полон интуитивно понятных технологий, которые подарят вам еще большее удовольствия от поездки, от великолепно отделанных кожаных сидений до премиальной акустической системы.

Только до 31 мая Lexus NX может стать вашим на особо привлекательных условиях в Лексус — Волгоградский. Получите преимущество 150 000 рублей при покупке Lexus NX по программе Lexus Trade-In в обмен на ваш текущий автомобиль. *

Вам будет предоставлена поддержка по программе Lexus «Помощь на дороге» на 3 года для вашего спокойствия и уверенности в процессе эксплуатации. **

Звоните сейчас: +7 (495) 777-77-14 и узнайте все подробности предложения.

Лексус Центр Волгоградский

Официальный дилер Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 rolf-volgogradskiy.ru *Трейд-Ин. 2 107 000 руб. — максимальная цена перепродажи (МЦП) на автомобиль (а/м) Lexus NX 200 в комплектации Comfort (Комфорт) в цвете «черный неметаллик» с учетом выгоды по программе Lexus Trade-in (программа обмена а/м с пробегом на новые) в размере 150 000 руб. (выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м данной модели и комплектации, составляющей 2 257 000 р.). МЦП а/м Lexus NX зависит от комплектации. Информация о цене не является публичной офертой. Трейд-ин. При условии сдачи а/м с пробегом по программе Lexus Trade-in при покупке а/м Lexus NX 2017 и 2018 года выпуска в любой из существующих комплектаций предоставляется выгода 150 000 р. (выгода достигается посредством предоставления скидки от МЦП а/м). Количество а/м ограниченно.

**Участвующие автомобили: Lexus NX (автомобили, проданные после 1 марта 2018 года). Срок действия программы: 36 месяцев со дня приобретения нового автомобиля первым клиентом. Получить более подробную информацию о программе «Помощь на дороге» при покупке Lexus NX вы можете у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус и в контакт-центре программы Lexus «Помощь на дороге» по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный). С полными правилами программы вы можете ознакомиться на сайте lexus-volgogradskiy.ru.