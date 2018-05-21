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Genesis выйдет на европейский рынок
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Genesis выйдет на европейский рынок 

Auto.Today 32 минуты назад
Фото: Auto.Today
Компания Genesis планирует выйти в Европу до 2020 года и в первую очередь сосредоточиться на британском рынке.
Манфред Фицджеральд, глава бренда Genesis, во время интервью с Autocar рассказал о главных целях корпорации. «Мы выйдем на европейский рынок в ближайшие пару лет. Тем не менее, на этом рынке мы сосредоточимся на Великобритании. Мы определенно построим автомобили с правосторонним управлением до 2020 года», — отметил представитель марки.
По словам Фицджеральда, роскошный бренд Hyundai будет представлен в Великобритании с множеством транспортных средств. В их ряды войдут спортивный седан G70, G80, конкурирующий с S-Class G90, и пока неизвестные внедорожники GV70 и GV80. Автомобили будут предлагаться в бензиновых, дизельных и электрифицированных версиях.
Несмотря на то, что Genesis готовится к выходу на европейский рынок, в течении последних нескольких месяцев марка столкнулась с проблемами со стороны США. Еще в ноябре 2017 года южнокорейский автопроизводитель заявил, что большинству дилеров США не разрешат продавать модели Genesis. Однако в начале месяца генеральный директор Genesis Эрвин Рафаэль сказал, что все дилеры компании в США смогут продавать машины Genesis.
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