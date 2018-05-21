Citroen анонсировал новый кроссовер для Европы. Россия на очереди

«Старосветская» версия «паркетника» C5 Aircross дебютирует уже на этой неделе.

Мировая премьера нового пятиместного кроссовера Citroen состоялась в апреле прошлого года в Шанхае. Тогда марка представила китайскую версию модели, на «поднебесный» рынок C5 Aircross вышел осенью 2017-го. Теперь же производитель анонсировал на своих страницах в соцсетях дату дебюта европейского варианта SUV — «паркетник» дебютирует 24 мая на специальном мероприятии во Франции. По предварительным данным, «живые» продажи «старосветского» кросса стартуют в октябре.

Ожидается, что экстерьер и интерьер у европейского C5 Aircross будут такими же, как у китайской версии. Длина предназначенного для Поднебесной кросса составляет 4 510 мм, ширина — 1 860 мм, высота — 1 670 мм, колесная база — 2 730 мм. А вот моторная гамма у «старосветского» SUV, скорее всего, окажется иной. В Поднебесной модель доступна с бензиновыми «турбочетверками» 1.6 THP и 1.8 THP мощностью 167 и 204 л.с. соответственно, оба мотора сочетаются с шестиступенчатым «автоматом». В Европе же для кроссовера наверняка будут предусмотрены еще и турбодизели.

Как сообщают французские СМИ, дизельные двигатели новинке Citroen достанутся от соплатформенных вседорожников Peugeot 3008/5008 (все три модели построены на «тележке» EMP2): речь идет о моторах 1.6 BlueHDi (100 или 120 л.с.) и 2.0 BlueHDi (150 или 180 л.с.). Привод у модели с ДВС — только передний (независимо от региона). Позже и в Китае, и в Европе должен появиться полноприводный подзаряжаемый гибрид с бензиновым 1.6 THP (200 л.с.), мотором-генератором и отдельным двигателем на задней оси. Совокупная отдача такого C5 Aircross — 300 л.с.

«Паркетник» Citroen получил новую подвеску с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC): в стандартные амортизаторы добавили пару гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя. Также в арсенале модели значатся: виртуальная «приборка», мультимедийная система с тачскрином, передние кресла с подогревом и функцией массажа, беспроводная зарядка, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, переключения света фар, автоматического экстренного торможения, предупреждения о выходе из полосы движения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора.

В Китае продают C5 Aircross локального производства: выпуск кроссоверов налажен на заводе СП Citroen и Dongfeng. Цена — от 152 700 юаней, что эквивалентно примерно 1 483 000 рублей по актуальному курса. Для Европы вседорожники будут собирать во французском Ренне, на том же предприятии, которое сегодня производит Peugeot 5008 . Прайс-лист для Европы пока не опубликован.

На китайском рынке новинка Citroen прорывом не стала: в январе — апреле 2018 реализован 8 371 автомобиль, тогда как Nissan X-Trail, например, за тот же период разошелся тиражом примерно в 34 400 экземпляров, а объем продаж Honda CR-V составил около 29 300 штук.

Citroen C5 Aircross появится и в России — до нашей страны кроссовер доберется в следующем году. Скорее всего, к нам модель будут поставлять из Франции.

По материалам: www.kolesa.ru