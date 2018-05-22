Citroen анонсировал премьеру нового флагманского кроссовера C5 Aircross для Европы

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross, который предназначен для европейских клиентов, дебютирует 24 мая.

В качестве напоминания, скажем, что модель C5 Aircross реализуется в Поднебесной сначала осени прошлого года.

Заметим, что европейское исполнение кроссовера в отличие от китайской версии получит другую моторную линейку. В частности, кросс будет приводиться в движение 1,6-литровым турбодизелем BlueHDi, производительность которого может быть 100 или 120 л.с., а также турбодизельной установкой BlueHDi объемом на 2 литра, которая вырабатывает 150 или 180 л.с. Сочетаться с движком будет 6-диапазонный автомат. Полный привод для кроссовера не предусмотрен.

В будущем выйдет гибридный вариант машины с подзаряжаемой силовой установкой, в которую будет входить 1,6-литровый агрегат THP с отдачей 200 л.с., стартер-генератор и электромотор на задней оси, суммарной мощностью 300 л.с.

Стоимость кроссовера в КНР начинается от 152 700 юаней (1,48 млн руб.).