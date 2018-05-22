Новый Citroen С5 Aircross для Европы представят в конце мая

Французский автомобильный концерн Citroen готовится к официальному дебюту флагманского кроссовера C5 Aircross для европейского авторынка. Напомним, что данная модель продается в КНР еще с осени 2017 года.

Для «Старого Света» C5 Aircross будет отличаться от китайской версии в первую очередь моторной линейкой, в которую войдут 1,6-литровый турбодизель на 100 и 120 «лошадок» и 2-литровый агрегат на 150 и 180 «скакунов». Пару им составит 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — исключительно передний.

Кроме того, для европейского авторынка «Ситроен» готовит также гибридную версию этого вседорожника, состоящую из 1,6-литрового агрегата THP и 300-сильного электрического «движка», установленного на задней оси.

Стоимость C5 Aircross для Европы пока не объявлена. В Китае автомобиль продают по цене от 152 тысяч 700 юаней или 1 миллиона 480 тысяч рублей по актуальному курсу.