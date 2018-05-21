Стало известно будущее Ford Fiesta RS

Давно существуют слухи, что американская компания планирует разработать более мощную версию Fiesta ST. Однако представители Ford продолжают отрицать заинтересованность в выпуске Fiesta RS.

Издание Motoring решило поинтересоваться у начальника Ford Performance Europe Лео Рекса о более «заряженной» Fiesta во время глобального запуска новой ST. В ответ Рекс просто сказал: «Я не могу вам сказать, но я очень занят». Подобный ответ позволяет задуматься о предстоящем дебюте Fiesta RS, который по мнению австралийского онлайн-портала в любом случае состоится. Ожидается, американский производитель реализует слегка обновленную версию ST, с незначительным увеличением производительность и более агрессивным внешним видом.

Нынешняя модель от Ford, конкурирующая с Volkswagen Polo GTI и Renault Clio RS, использует 1,5-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. Отдача агрегата составляет 200 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, при этом он обеспечивает лучшую топливную экономичность и меньшие показатели выбросов CO2.

Согласно официальным данным, новый Fiesta ST разгоняется с места до 100 км/ч примерно за 6,7 секунды, что на 0,2 секунды быстрее по сравнению с предыдущей моделью.