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Поврежденный градом Lexus LC500 доступен на рынке подержанных автомобилей
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Поврежденный градом Lexus LC500 доступен на рынке подержанных автомобилей 

Auto.Today 12 минут назад
Фото: Auto.Today
Град — достаточно редко природное явление, несущее в себя разрушительную силу. Люди, живущие в районах, где периодически он бывает, понимают какой вред ледяные шары, падающие с неба, могут принести транспортному средству.
Например, представленная модель Lexus LC500 — это жертва ледяных осадков, получившая несколько вмятин по всему периметру кузова. Японское спортивное купе предлагается с пометкой о повреждении градом и 12 651 мильным (немного больше 20 000 километров) пробегом. На данный момент наивысшая ставка на автомобиль составляет 23 800 долларов США, что значительно меньше розничной стоимости, указанной в описании (93 644 доллара). Рассмотреть повреждения, полученные от града, на фотографиях с весьма низким качеством достаточно сложно. Следовательно, трудно определить общий ущерб. В то время как внешняя сторона имеет множество дефектов, внутри модель выглядит совершенно новой и имеет идеальную коричневую кожаную отделку. Под капотом Lexus LC500 располагается 5,0-литровый атмосферный двигатель V8 Lexus, обеспечивающий 471 лошадиную силу.
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