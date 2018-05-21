Поврежденный градом Lexus LC500 доступен на рынке подержанных автомобилей

Град — достаточно редко природное явление, несущее в себя разрушительную силу. Люди, живущие в районах, где периодически он бывает, понимают какой вред ледяные шары, падающие с неба, могут принести транспортному средству.