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«Ключавто» на этой неделе откроет новый дилерский центр KIA в Ростове
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«Ключавто» на этой неделе откроет новый дилерский центр KIA в Ростове 

Южный автомобиль 25 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Крупнейший автомобильный холдинг юга России компания «Ключавто» торжественно откроет 24 мая в Ростове-на-Дону дилерский центр корейского бренда KIA. Для кубанского холдинга автосалон станет первым дилерским центром KIA в Ростовской области. Сейчас в Ростове холдинг представлен брендами Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan, Datsun — всего восемь автосалонов в Ростове-на-Дону.
Новый автоцентр расположился на улицеТекучева, 354. Официальный дилер «KIA КЛЮЧАВТО Ростов-на-Дону» осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, кузовной ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров. Доля бренда KIA «Ключавто» по итогам 2017 года в ЮФО и СКФО достигла отметки 25,33%.
Новый автосалон KIA в Ростове занимает общую площадь 4 430 квадратных метров. Кроме того, дилерское предприятие располагает складом новых автомобилей на 201 единицу. В шоу-руме может быть выставлено сразу 17 автомобилей. Количество слесарных постов на сервисе — 18 штук. В торжественном открытии автосалона KIA в Ростове примет участие топ-менеджмент «Ключавто» и президент компании KIA Motors Rus Чжон Вон Чжон.
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