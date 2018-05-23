Ещё
Kia Sportage обновился и стал гибридом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассекречен обновленный Kia Sportage 

Авторамблер 56 минут назад
Фото: Motor.ru
Продажи автомобиля начнутся в третьем квартале 2018 года.
Как и предполагалось, кроссовер пережил легкий фейслифтинг. Изменения коснулись передней оптики, решетки радиатора, а также переднего бампера — в нем появились иные секции противотуманок, соединенные хромированной полосой. В числе новшеств в интерьере — видоизмененный руль, улучшенная приборная панель, а также новый черно-серый вариант отделки салона.
Однако главным отличием Sportage 2019 года от нынешней версии стала дизель-электрическая силовая установка, которая работает по принципу «мягкого» гибрида". Она включает электромотор, который помогает основному 1,6-литровому дизельному двигателю при разгоне и выдает 14 л.с., а при торможении переходит в режим генератора, запасая энергию в аккумуляторе.
Как сообщает пресс-служба Kia, рестайлинговый Sportage укомплектован интеллектуальным круиз-контролем с возможностью полной остановки и возобновления движения, системой кругового обзора Around View Monitor (AVM) для облегчения парковочных маневров и системой контроля внимания водителя Driver Attention Warning (DAW).
Цены и комплектации обновленного Kia Sportage для рынка РФ появятся ближе к старту продаж.
Авторамблер: последние новости
Старая разводка с красивыми девушками вернулась на дороги Пережившие время: 10 автомобилей, которые выпускаются до сих пор Анонсирована быстрейшая Tesla Model 3 с двумя моторами
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гаишников заставили штрафовать своих25
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный65
Молодые мошенницы вернулись на дороги92
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП18
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО61
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение