Kia Sportage обновился и стал гибридом

Рассекречен обновленный Kia Sportage

Продажи автомобиля начнутся в третьем квартале 2018 года.

Как и предполагалось, кроссовер пережил легкий фейслифтинг. Изменения коснулись передней оптики, решетки радиатора, а также переднего бампера — в нем появились иные секции противотуманок, соединенные хромированной полосой. В числе новшеств в интерьере — видоизмененный руль, улучшенная приборная панель, а также новый черно-серый вариант отделки салона.

Однако главным отличием Sportage 2019 года от нынешней версии стала дизель-электрическая силовая установка, которая работает по принципу «мягкого» гибрида". Она включает электромотор, который помогает основному 1,6-литровому дизельному двигателю при разгоне и выдает 14 л.с., а при торможении переходит в режим генератора, запасая энергию в аккумуляторе.

Как сообщает пресс-служба Kia , рестайлинговый Sportage укомплектован интеллектуальным круиз-контролем с возможностью полной остановки и возобновления движения, системой кругового обзора Around View Monitor (AVM) для облегчения парковочных маневров и системой контроля внимания водителя Driver Attention Warning (DAW).