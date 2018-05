Tesla представила более быстрые и мощные версии Model 3: AWD и Performance

Tesla наконец-то рассекретила спецификации и открыла предзаказ на долгожданные версии Model 3: полноприводную (AWD) и производительную (Performance). CEO Tesla Илон Маск подтвердил, что новые электромобили Model 3 с двойным двигателем оснащены передним двигателем переменного тока и задним, вентильным реактивным двигателем с частично постоянным током. Вот полные спецификации версии AWD:

Дальность: 520 км Разгон от 0 до 100 км/ч: 4,5 секунды

Максимальная скорость: 230 км/ч Цена: 5000 долларов за опцию AWD Tesla Model 3 Performance Dual Motor AWD Производительная версия оснащена такими же двигателями, но способными справляться с повышенными нагрузками. Также у этой версии будет спойлер из углеродного волокна, 20-дюймовые колеса Performance, а также черный и белый варианты интерьера. Маск говорил, что эта Model 3 будет на 15% быстрее BMW M3 и «уделает любого в своем классе на трассе».

Tesla dual motor means there is a motor in front & a motor in rear. One is optimized for power & one for range. Car drives fine even if a motor breaks down. Helps ensure you make it to your destination & don’t get stuck on side of road in potentially unsafe conditions.

— Elon Musk (@elonmusk) 20 мая 2018 г.

Вот спецификации версии Performance:

Дальность: 520 км Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,5 секунды

Максимальная скорость: 260 км/ч Цена: 78 000 долларов (без автопилота)

Как пишет Electrek, стоимость двух новых версий Model 3 в пределах ожидаемого, но высокая. Кроме того, время разгона от нуля до сотни заявлено, как и ожидалось, однако Tesla, скорее всего, преуменьшает свои способности, как это было с версией RWD: полевые испытания показали меньшее время разгона. Один мотор оптимизирован для мощности, другой для дальности пробега. Машина будет прекрасно работать, даже если сломается один двигатель.