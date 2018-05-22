Audi создала мини-сериал о своем Q8

Первый из роликов об Audi Q8 уже размещен в сети.

Всего планируется пять эпизодов, демонстрирующих люксовый внедорожник Q8 в разных ипостасях. Однако первое трехминутное видео не дало четкого представления о деталях новинки от Audi.

Можно отметить оранжевый цвет, который для автомобилей является достаточно редким. Обычно такой окрас присутствует в машинах премиум-класса с высокими техническими характеристиками.

На видео также наблюдается явное сходство предстоящего Q8 c прототипом Q8 Sport, который показали в 2017 году. Поэтому не исключено, что первое поколение внедорожника будет иметь спортивные черты.

Другие серии появятся в сети с 24 мая по 5 июня этого года. Последнее видео должно совпасть с официальным дебютом Q8, который состоится на мероприятии Audi China Brand Shenzhen.

Эту машину Audi позиционирует как «самый впечатляющий внедорожник». Подождем его премьеры.