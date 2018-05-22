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Audi создала мини-сериал о своем Q8
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Audi создала мини-сериал о своем Q8 

Car.ru 37 минут назад
Фото: Car.ru
Первый из роликов об Audi Q8 уже размещен в сети.
Всего планируется пять эпизодов, демонстрирующих люксовый внедорожник Q8 в разных ипостасях. Однако первое трехминутное видео не дало четкого представления о деталях новинки от Audi.
Можно отметить оранжевый цвет, который для автомобилей является достаточно редким. Обычно такой окрас присутствует в машинах премиум-класса с высокими техническими характеристиками.
На видео также наблюдается явное сходство предстоящего Q8 c прототипом Q8 Sport, который показали в 2017 году. Поэтому не исключено, что первое поколение внедорожника будет иметь спортивные черты.
Другие серии появятся в сети с 24 мая по 5 июня этого года. Последнее видео должно совпасть с официальным дебютом Q8, который состоится на мероприятии Audi China Brand Shenzhen.
Эту машину Audi позиционирует как «самый впечатляющий внедорожник». Подождем его премьеры.
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