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Чеченская молодежь опечалилась из-за прекращения производства Lada Priora
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Чеченская молодежь опечалилась из-за прекращения производства Lada Priora 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Эта бюджетная модель пользуется большой популярностью в республике.
Как заявил председателя Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев, организация «сожалеет» о решении АвтоВАЗа прекратить выпуск этого автомобиля. «Соотношение цены и качества „Приоры“ было достаточно интересным для покупателя», — отметил Тапаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Как сообщал «Авторамблер», днем ранее СМИ выяснили, что сборка Lada Priora будет остановлена уже в июне. Пока же модель еще доступна на сайте производителя. Цены на седан начинаются от 424 900 рублей. Автомобиль предлагается с двумя вариантами моторов объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. либо 106 л.с. Трансмиссия — безальтернативная «механика». «Приора» в топовом исполнении Image стоит 533 400 рублей.
Отметим, что Priora — не самая дешевая модель АвтоВАЗа. Так, например, Lada Granta стоит от 369 900 рублей, а Kalina — от 420 600 рублей. На июнь запланировано появление рестайлинговых версий этих автомобилей.
Фото: avto-nomer.ru
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