«Километр на электрокаре обходится в один рубль»: дончанин променял «Лексус» на экологичное авто

Дорогое удовольствие

За машиной Сергей специально ездил в Европу, так как в России напрямую у производителя электромобиль купить нельзя.

— Мой седан 2014 года. Машину брал с пробегом в 42 тысячи километров. С растаможкой она мне обошлась примерно в 4,5 миллиона рублей, но надо учитывать, что курс доллара тогда был другой, — рассказал Сергей корреспонденту 161.ru.

Машина, у которой нет двигателя, сцепления, свечей зажигания, выхлопной трубы и коробки передач, произвела в Батайске фурор: прохожие провожали авто долгими взглядами, а подростки делали селфи на фоне «Теслы».

Сергей говорит, что управлять «Теслой» ему нравится больше, чем «Лексусом»

Седан, который стоит, как трехкомнатная квартира в Ростове, — не самый дорогой в линейке производителя. Цена на некоторые модели достигает 215 тысяч евро. А самая дешевая — Tesla Model 3 — стоит в районе 35 тысяч евро.

Несмотря на такую далекую от масс ценовую политику, Сергей верит, что будущее — за электрокарами.

— На Дону электромобилей пока 13, в том же Краснодарском крае их больше 100. Такая разница в количестве связана с тем, что, во-первых, Краснодарский край — это курорт. Во-вторых, по направлению к Сочи около 20 зарядных станций для электромобилей, а на Дону их просто нет, — рассказывает Сергей.

Машина обошлась Сергею примерно в 4,5 миллиона рублей

Трудности и радости электромобилистов

Несмотря на эти сложности, Сергей твердо намерен развивать экологически чистый транспорт на Дону.

— Если кому-то интересно, я могу рассказать об электромобиле и помочь с его покупкой у производителя. Скоро в Батайске я построю парковку для электрокара и зарядочную станцию. Уже всё согласовано. На днях я получаю документы, после чего перехожу к монтажным работам, — поделился планами Селезнев.

Салон электрокара — просто «космос»

А пока же свой седан Сергей заряжает от розетки, будто обычный телефон. Единственный минус такого способа в том, что от нуля до полного заряда аккумуляторов требуется 24 часа. В экологически чистой иномарке под алюминиевым корпусом спрятаны полтонны литиевых аккумуляторов. Такие же, только меньше, используются в планшетах, ноутбуках и телефонах.

На Кубани с зарядными станциями дела обстоят лучше, чем на Дону

Если использовать специальную станцию, то 100-процентная зарядка седану обеспечена через полтора часа.

— Полного заряда на моей машине хватает на 400 километров. Кстати, электричество использовать намного выгоднее, чем бензин, — продолжает водитель.

Для примера батайчанин сравнил расходы на «Аккорд», в котором 190 лошадиных сил, и «Теслу», в которой 367 лошадиных сил.

— На электрокаре за год проехал 20 тысяч километров. И во столько же тысяч рублей за 12 месяцев мне обошлось электричество. То есть один километр на «Тесле» стоит один рубль. А на бензин в год при таком же пробеге на «Аккорде» я тратил больше 100 тысяч рублей в год, — делится Сергей.

Ближайший сервисный центр «Теслы» находится в Финляндии. Но Сергей не считает это большой проблемой. Говорит, что машина еще ни разу не ломалась.

— Она очень надежная, поэтому и цена высокая. Я даже об угоне не беспокоюсь. Машина все время онлайн — ее видят производитель и я. Если угонщик отключит геолокацию, то автомобиль просто не заведется, — говорит батайчанин.

В машине нет двигателя, свечей и проводки

В прошлом году Сергей доехал на электрокаре до Финляндии, этой весной — до Белоруссии. Через неделю батайчанин поедет на «машине на батарейках» и Германию.

— На электрокаре мне нравится ездить больше, чем на «Лексусе». У «Теслы» лучше обзор и камера. Это авто заезжает туда, куда не смог бы «японец». «Лексус» отдал жене. Я твердо намерен развивать экологический транспорт на Дону, так как верю, что за ним — будущее, — подытожил собеседник издания.