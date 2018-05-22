«Километр на электрокаре обходится в один рубль»: дончанин променял «Лексус» на экологичное авто 

Автомобили — страсть бизнесмена из Батайска Сергея Селезнева. Свой водительский путь он начинал с «копейки». Потом были «двенадцатая», «Хонда-Аккорд» и «Лексус». А прошлой весной мужчина купил седан Tesla Model S, для которого не нужен бензин — электрокар работает от электричества.
Дорогое удовольствие
За машиной Сергей специально ездил в Европу, так как в России напрямую у производителя электромобиль купить нельзя.
— Мой седан 2014 года. Машину брал с пробегом в 42 тысячи километров. С растаможкой она мне обошлась примерно в 4,5 миллиона рублей, но надо учитывать, что курс доллара тогда был другой, — рассказал Сергей корреспонденту 161.ru.
Машина, у которой нет двигателя, сцепления, свечей зажигания, выхлопной трубы и коробки передач, произвела в Батайске фурор: прохожие провожали авто долгими взглядами, а подростки делали селфи на фоне «Теслы».
Сергей говорит, что управлять «Теслой» ему нравится больше, чем «Лексусом»
Седан, который стоит, как трехкомнатная квартира в Ростове, — не самый дорогой в линейке производителя. Цена на некоторые модели достигает 215 тысяч евро. А самая дешевая — Tesla Model 3 — стоит в районе 35 тысяч евро.
Несмотря на такую далекую от масс ценовую политику, Сергей верит, что будущее — за электрокарами.
— На Дону электромобилей пока 13, в том же Краснодарском крае их больше 100. Такая разница в количестве связана с тем, что, во-первых, Краснодарский край — это курорт. Во-вторых, по направлению к Сочи около 20 зарядных станций для электромобилей, а на Дону их просто нет, — рассказывает Сергей.
Машина обошлась Сергею примерно в 4,5 миллиона рублей
Трудности и радости электромобилистов
Несмотря на эти сложности, Сергей твердо намерен развивать экологически чистый транспорт на Дону.
— Если кому-то интересно, я могу рассказать об электромобиле и помочь с его покупкой у производителя. Скоро в Батайске я построю парковку для электрокара и зарядочную станцию. Уже всё согласовано. На днях я получаю документы, после чего перехожу к монтажным работам, — поделился планами Селезнев.
Салон электрокара — просто «космос»
А пока же свой седан Сергей заряжает от розетки, будто обычный телефон. Единственный минус такого способа в том, что от нуля до полного заряда аккумуляторов требуется 24 часа. В экологически чистой иномарке под алюминиевым корпусом спрятаны полтонны литиевых аккумуляторов. Такие же, только меньше, используются в планшетах, ноутбуках и телефонах.
На Кубани с зарядными станциями дела обстоят лучше, чем на Дону
Если использовать специальную станцию, то 100-процентная зарядка седану обеспечена через полтора часа.
— Полного заряда на моей машине хватает на 400 километров. Кстати, электричество использовать намного выгоднее, чем бензин, — продолжает водитель.
Для примера батайчанин сравнил расходы на «Аккорд», в котором 190 лошадиных сил, и «Теслу», в которой 367 лошадиных сил.
— На электрокаре за год проехал 20 тысяч километров. И во столько же тысяч рублей за 12 месяцев мне обошлось электричество. То есть один километр на «Тесле» стоит один рубль. А на бензин в год при таком же пробеге на «Аккорде» я тратил больше 100 тысяч рублей в год, — делится Сергей.
Ближайший сервисный центр «Теслы» находится в Финляндии. Но Сергей не считает это большой проблемой. Говорит, что машина еще ни разу не ломалась.
— Она очень надежная, поэтому и цена высокая. Я даже об угоне не беспокоюсь. Машина все время онлайн — ее видят производитель и я. Если угонщик отключит геолокацию, то автомобиль просто не заведется, — говорит батайчанин.
В машине нет двигателя, свечей и проводки
В прошлом году Сергей доехал на электрокаре до Финляндии, этой весной — до Белоруссии. Через неделю батайчанин поедет на «машине на батарейках» и Германию.
— На электрокаре мне нравится ездить больше, чем на «Лексусе». У «Теслы» лучше обзор и камера. Это авто заезжает туда, куда не смог бы «японец». «Лексус» отдал жене. Я твердо намерен развивать экологический транспорт на Дону, так как верю, что за ним — будущее, — подытожил собеседник издания.