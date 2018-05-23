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«АвтоВАЗ» расстроил чеченскую молодежь
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«АвтоВАЗ» расстроил чеченскую молодежь 

Автовести 32 минуты назад
Фото: Автовести
Не секрет, что в Чечне недорогая и неприхотливая «Приора» пользовалась большой популярностью у молодых водителей, так что там новость о снятии модели с производства встретили с разочарованием.
Дневник Lada Xray: переходим на новые шины.
"Есть сожаление, потому что это был доступный автомобиль. Соотношение цены и качества было достаточно интересным для покупателя. Ещё один большой плюс этих автомобилей заключался в том, что ремонтное обслуживание у него лёгкое. Это тоже был один из параметров, почему эти машины были популярны. Я думаю, не совсем было бы правильно снимать сейчас именно эти автомобили с производства", — рассказал радиостанции «Говорит Москва» председатель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев.
Тапаев также подчеркнул, что в сегменте бюджетных автомобилей корейские и китайские модели спускаются по ценовому диапазону, и выразил сожаление, что ценовой сегмент «Приоры» могут занять иностранные производители.
О том, что Lada Priora все-таки снимают с конвейера, ранее написала газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada. Об этом дилеров уведомил сам автопроизводитель, разослав соответствующее письмо. В производственном плане на июль Priora уже не числится, и это объясняется именно снятием модели с конвейера.
На конвейере Lada Priora держится с 2007 года, а технически является наследником модели ВАЗ 2110. За годы производства «Приора» выпускалась не только в виде седана, но и в виде хэтчбека и универсала, однако по-настоящему популярным и «долгоиграющим» в производстве стал именно седан.
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