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Гиперкар Hennessey Venom F5 сможет разгоняться до 482 км/ч
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Гиперкар Hennessey Venom F5 сможет разгоняться до 482 км/ч 

Auto.Today 43 минуты назад
Фото: Auto.Today
Американская компания Hennessey Performance поставила перед собой амбициозную цель — в следующем году разогнать модель Venom F5 до 300 миль в час (482 км/ч).
Venom F5 — первый серийный автомобиль тюнера Техаса, построенный с нуля и представленный в прошлом году. Во время последнего интервью один из основателей Hennessey Джон Хеннесси сказал, что компания планирует создать полнофункциональный автомобиль, способный установить рекордный показатель скорости, прежде чем будет запущено серийное производство Venom F5.
«Наша большая, ужасная, дерзкая цель — 300 миль в час. Когда мы достигаем одной цели, мы ищем следующую гору, чтобы подняться, и поэтому настоящей большой горой для нас было проектирование, разработка и построение собственного автомобиля на заказ» — сказал он и отметил, что после победы над Bugatti в 2014 году, производитель ищет «следующую большую цель».
По словам Джона Хеннесси, компания изначально не проектировала Venom F5 для достижения 482 километров в час. Однако в результате анализа инженеры определили: «Если мы сможем справиться с нагрузкой на шины, что, как мы думаем, мы сможем, автомобиль должен превышать 300 миль в час».
Когда Hennessey Venom F5 достигнет производственной линии, он будет оснащен 8,0-литровым двухцилиндровым V8, производящим 1600 лошадиных сил и 1760 Нм крутящего момента.
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