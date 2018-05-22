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Jaguar разрабатывает новый XK
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Jaguar разрабатывает новый XK 

Car-Mania 1 час назад
Фото: Car-Mania
Британцы всерьез затеяли перезагрузку модели XK. И презентация состоится довольно скоро — в 2021 году. Новинка дополнит нынешний F-Type, но как более комфортная версия с посадочной формулой 2+2.
Есть мнение, что новый XK будет основан на платформе F-Type следующего поколения. Эту модель мы увидим уже в 2019-м. Нынешний F-Type фактически использует основы старого XK, а новый будет разительно отличаться конструктивно и технологически.
Будущие F-Type и XK получат четырех— и шестицилиндровые двигатели Ingenium, а так же версии SVR, в которых используется 5-литровый V8 с наддувом. Пока неясно, откроет ли переработанное оборудование возможность подключения гибридного трансмиссии, но рано или поздно Jaguar придется решать этот вопрос.
Фото: Jaguar
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