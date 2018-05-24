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Самый дорогой УАЗ «Патриот» поступил в продажу
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Самый дорогой УАЗ «Патриот» поступил в продажу 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
В салонах дилеров появилась экспедиционная версия УАЗ «Патриот», ставшая самой дорогой моделью отечественного внедорожника.
От обычного «Патриота» он отличается набором оборудования, в который входят экспедиционный багажник, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. В пресс-службе УАЗа подчеркнули, что все оборудование сертифицировано и устанавливается на Ульяновском автомобильном заводе в процессе производства.
В числе других опций — дополнительный отопитель салона, кондиционер и мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном с установленной навигационной системой карт России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Стоимость такого «Патриота» составляет 1 039 990 рублей. Для сравнения, цены на обычный внедорожник начинаются от 719 тыс. рублей.
По словам представителя компании, с момента старта производства экспедиционной версии внедорожника было оформлено более 100 предзаказов.
Как сообщал «Авторамблер», УАЗ также подготовил футбольную версию «Патриота», посвященную грядущему Чемпионату мира. Она поступит в продажу в июне 2018 года.
Фото: УАЗ
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