Илон Маск предсказал «смерть» Tesla из-за «бюджетных» Model 3

Глава компании пояснил, что для того, чтобы Tesla не разорилась, нужно выпускать по пять тысяч автомобилей неделю.

«Во-первых, нужно достичь целевого темпа выпуска, а затем выровнять его, чтобы достичь необходимой стоимости. Поставки самой дешевой Model 3 прямо сейчас заставит компанию потерять деньги и умереть. Нам нужно выпускать на протяжении трех-шести месяцев по пять тысяч автомобилей в неделю, чтобы поставлять Model 3 за $35 тысяч и выжить», — написал Маск

Напомним, Model 3 позиционируется как массовая «бюджетная» модель, чья стоимость начинается от $35 тысяч. За эту цену предлагает электромобиль с аккумулятором на 350 км пути и максимальной скоростью 210 км/ч. За $44 тысяч уже можно получить аккумулятор с дальностью хода в 500 км и скоростью 225 км/ч.

В 2018 году компания рассказала о проблемах на производстве Model 3: в апреле Tesla выпускала только 2020 автомобилей Model 3 за неделю.