Кроссовер Chevrolet Tracker нового поколения: первые изображения

В интернете появились первые изображения компактного кроссовера Chevrolet Trax нового поколения, выполненные независимыми дизайнерами. Напомним, что в некоторых странах мира этот конкурент Nissan Juke предлагается под названием Chevrolet Tracker

Своим видением компактного кросса Chevrolet Tracker/Trax 2020 модельного года поделился известный бразильский дизайнер Клебер Сильва (Kleber Silva). Стоит напомнить, что ранее у этой модели были перелицованные «братья» Opel Vauxhall Mokka и Buick Encore.

В настоящее время информации о следующем поколении маленького кросса Chevrolet Tracker/Trax нет. Мало того, сейчас даже неясно, на какой платформе будет построен автомобиль второй генерации. Напомним, что ранее концерн GM строил эту модель на «тележке» Gamma II.

Отметим, что, по мнению независимого дизайнера, компактный вседорожник Chevrolet Tracker/Trax нового поколения получит более стильный и современный дизайн экстерьера, выполненный в фирменном стиле американского бренда, который мы могли видеть ранее на моделях Cruze и Malibu.

Мало того, свободный бразильский художник изобразил автомобиль в версии RS. В таком исполнении машина получает ряд стилистических изменений, благодаря которым выглядит более спортивно и агрессивно.