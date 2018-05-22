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Преемник Chevrolet Trax показался на независимых рендерах
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Преемник Chevrolet Trax показался на независимых рендерах 

Car.ru 13 минут назад
Фото: Car.ru
Chevrolet Trax (или Tracker) вышел в 2012 году в качестве альтернативы другим компактным внедорожникам, таким как Nissan Juke.
GM использует единую платформу Gamma II для Trax, Opel/Vauxhall Mokka и Buick Encore. Похоже, что General Motors работает над преемником Trax/Encore, но вот про «Тележку» под второе поколение пока ничего не говорят. Нет и даже примерных изображений того, как будет выглядеть американский кроссовер.
Впрочем, независимые дизайнеры не сидят без дела и уже серьёзно размышляют на тему внешнего облика Trax второго поколения. Вот вам на оценку работы Клебера Сильвы из Бразилии. Судя по этим двум неофициальным рендерам, городской кросс позаимствует многое от экстерьеров Cruze и Malibu. Честно говоря, хорошо смотрится. Тем не менее, стоит учитывать, что Сильва нарисовал машину в «подогретом» исполнении RS, потому она такая и «вкусненькая» на картинках.
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