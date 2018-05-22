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Производство модели «Лада Приора» прекратят летом этого года
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Производство модели «Лада Приора» прекратят летом этого года 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
С июля 2018 года АвтоВАЗ прекращает выпуск седана "Лада Приора". Об этом сообщает газета «Ведомости».
Первый прототип модели был показан в Москве в 2003 году, а первые серийные «Приоры» начали сходить с конвейера АвтоВАЗа в 2007 году. Под капотом машины стоял шестнадцатиклапанный мотор объёмом 1,6 литра и мощностью 98 л. с. с облегчённой шатунно-поршневой группой. А ещё «Лада Приора» стала первым отечественным автомобилем с подушкой безопасности в базовой комплектации.
В 2008 году на конвейер встал пятидверный хэтчбек, в 2009 году — универсал, а ещё на Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа в небольших количествах делали трёхдверную версию модели. В гамме силовых агрегатов появился менее мощный восьмиклапанный мотор объемом 1,6 литра.
В 2013 году после масштабного рестайлинга двигатель был модернизирован и стал развивать 106 л. с. В 2014 году «Приора» получила механическую коробку передач с тросовым приводом и новую роботизированную трансмиссию собственной разработки. Тогда же тольяттинская компания «Супер-Авто» начала мелкосерийный выпуск машин с новым 1,8-литровым двигателем.
Начиная с 2012 года спрос на «Приору» начал неуклонно снижаться. В конце 2015 года из продажи исчезли хэтчбеки и универсалы, больше не выпускались версии с роботизированной коробкой, значительно скромнее стал выбор комплектаций.
Последние седаны предлагались с восьмиклапанным мотором мощностью 87 л. с. по цене от 424 900рублей и с шестнадцатиклапанным мощностью 106 л. с. по цене от 473 600 рублей. В 2017 году было продано 15 002 седанов «Лада Приора».
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