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Citroen C5 Aircross отправится в Европу 24 мая
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Citroen C5 Aircross отправится в Европу 24 мая 

Auto.Today 19 минут назад
Фото: Auto.Today
Французская компания предлагает новый C5 Aircross на китайском рынке с осени прошлого года, и теперь, наконец-то, Citroen отправит автомобиль в Европу в течении нескольких дней. Отмечается, в последних сообщениях, опубликованных в социальных сетях, известных производитель объявил о прибытии своего внедорожника в Европу 24 мая.
В основе транспортного средства лежит та же платформа, что и у Peugeot 3008, 5008 и Opel Grandland X, поэтому Citroen C5 Aircross является компактным внедорожником, способным конкурировать с Nissan Qashqai второго поколения и Toyota RAV4 пятого поколения. Отмечается, новинка для европейского рынка будет выпускаться в Ренне, Франция. Пока неизвестно, получит ли модель какие-то обновления по сравнению с китайским вариантом, но в любом случае C5 Aircross будет иметь 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 8-дюймовую информационно-развлекательную систему, беспроводную зарядку для смартфонов и множество других функций. На данный момент автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями мощностью 165 и 200 лошадиных сил, соединенными с шестиступенчатой автоматической коробкой переда.
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