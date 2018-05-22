Porsche и Peugeot — новые жертвы цикла WLTP

Евросоюзе вступает в силу новый стандарт измерений вредных выбросов двигателей и расхода топлива WLTP. Предыдущий (NEDC) позволял производителям использовать массу ухищрений, в результате чего в официальной характеристике появлялись абсолютно фантастические цифры. Новая система создана, чтобы максимально приблизить полученные при испытаниях параметры к тем, которые будет видеть владелец при реальной эксплуатации.

Porsche. Из-за этого ряд автопроизводителей столкнулся с необходимостью срочно модернизировать уже выпускаемые моторы. Так, ранее о приостановке выпуска модели М3 и «семерок» заявил концерн BMW , а Audi притормозила сборку кроссоверов SQ5. И вот — новые «жертвы». На аналогичные шаги вынуждены пойти Peugeot

У французов ситуация легче. Они прекратили выпускать только заряженный хэтчбек 308 GTi. Его двигатель 1.6 отдачей 272 л.с. получит дополнительно фильтр твердых частиц. А вот Porsche приостановила прием заказов у всех европейских дилеров на все модели! Для удовлетворения текущего спроса создан необходимый складской запас. Однако тем клиентам, кто рассчитывал на индивидуальную комплектацию, придется подождать.