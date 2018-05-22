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Меркель и Daimler не сумели спасти дизельные машины: более 80% — под запретом!
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Меркель и Daimler не сумели спасти дизельные машины: более 80% — под запретом! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Всего за один день по указке Еврокомиссии немецкий суд поставил крест на дизельных автомобилях, кроме тех, что отвечают нормам Евро-6. Решение уже вступило в силу…
В прошлую пятницу всего спустя один день после подачи жалобы Еврокомиссии, федеральный административный суд в Лейпциге удовлетворил требования еврочиновников. Последние утверждали, что качество воздуха в немецких городах, особенно в части концентрации оксидов азота не соответствует прописанному в правилах Евросоюза. К таким городам помимо прочего относятся Гамбург, Мюнхен, Штутгарт. Поскольку речь идёт о NOx, виновниками такого положения дел назначены автомобили с дизельными моторами, не удовлетворяющие нормам Евро-6, а таких сейчас в Германии по данным Automotive News — около 2,7 млн, в то время, как общее число дизелей в эксплуатации — около 15 млн Хотя решение суда вступило в силу, оно оставляет право местным властями вводить запрет поэтапно. Между тем, в Гамбурге дорожные службы уже вовсю устанавливают соответствующие дорожные знаки — введение запрета ожидается уже в течение месяца.
Интересно, что такое решение вовсе не ставит крест на будущем дизельных автомобилей, тем более, что у них в Германии сильные защитники. Так, Ангела Меркель, которую оппозиция постоянно обвиняет в тесных связях с автопроизводителями, и её министры неоднократно выступали в защиту дизельных двигателей, особенно в этом году. Кроме того, очень часто правительства земель являются держателями акций автомобильных брендов, например Нижней Саксонии принадлежит доля в Volkswagen, а члены правительства земли входят в наблюдательный совет компании. Понятно, что при таких раскладах все стороны в Германии заинтересованы максимально сгладить давление со стороны Евросоюза.
Между тем, не далее как в марте глава Daimler Дитер Цетше выступил в защиту дизельных моторов, указав, что их популярность среди покупателей Mercedes-Benz в 2017 году даже выросла. По мнению Цетше сильнее всего воздух загрязняют не оксиды азота, а двуокись углерода, которую бензиновые моторы выбрасывают в куда большем количестве, чем дизели. То есть, переводя слова Цетше на язык обывателя, чем больше дизелей, тем воздух чище.
Напомним, что эксперты ACEA зафиксировали падение доли дизелей в сегменте новых автомобилей в странах Евросоюза ещё с 2013 года — годом ранее доля достигла своего пика и составила 55%. Это связано с массовым появлением бензиновых даунсайзинговых двигателей. Более того, если бы не производители «Большой немецкой тройки» и Fiat, доля новых машин с агрегатами на тяжёлом топливе была бы сейчас не выше 35%, в то время, как по данным European Automobile Manufacturers Association в 15-ти ведущих экономиках Евросоюза в 2017 году она составила 44,8%.
В той же Германии в 2017 году в сегменте новых машин (по данным ACEA) дизели отстояли 38,7%, во Франции — 47,3%, в Великобритании — 42,0%. В то же время, есть страны, где доля дизелей составляет половину или даже выше: Австрия, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия. Так что об окончательном поражении дизелей говорить пока рано.
Между тем, Германия не первая страна в Европе, где на владельцев дизельных машин оказывают давление. Полтора года назад власти той же Франции ввели систему «цветных наклеек», которые были обязательны к размещению на лобовом стекле. Попутно местным властям дозволялось организовывать зоны с пониженным содержанием выхлопов. В результате, автомобили с наклейкой серого цвета (её получили машины с дизелями по номер Евро-2 и ниже) теперь не могут въехать в Париж. В Великобритании в некоторых местах парковка для любых дизелей (включая Евро-6) стоит дороже (зачастую, в два раза), чем для бензиновых машин.
По материалам: www.kolesa.ru
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