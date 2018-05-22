Двухтонные тенденции: топ-15 автомобилей с контрастными крышами

Контрастная окраска автомобилей начала набирать популярность ещё в начале 2000-х годов. В настоящее время двухцветные машины становятся все более распространенными. В результате трафик на автодорогах становится более ярким и разнообразным.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию импровизированный рейтинг топ-15 автомобилей, которые используют более стильный подход к своим крышам. То есть, для всех из нижеперечисленных машин доступна контрастная окраска кузова.

Справедливости ради, скажем, что далеко не для всех транспортных средств рейтинга топ-15 автомобилей с контрастными крышами двухцветная окраска доступна в качестве стандартного оснащения. То есть, за эту оригинальную опцию необходимо доплачивать.

MINI

Британская марка MINI всегда отличалась оригинальными решениями для своих автомобилей. В настоящее время компания предлагает контрастную окраску кузова для некоторых моделей. Причём в большинстве случаев марка предлагает свои альтернативные крыши бесплатно.

В отличие от многих других моделей американского бренда, «коробчатый» Ford Flex доступен контрастной крышей. Однако чёрный верх предлагается в качестве опции для модели в комплектации SEL и Limited. При этом ещё в прошлом году заинтересованные клиенты могли заказать белую или серебристую крышу модели Ford Flex.

Один из новейших членов братства контрастной окраски. Остаётся лишь сожалеть, что новый и недорогой кроссовер Nissan Kicks доступен далеко не на всех рынках планеты.

Да-да, популярный седан Toyota Camry нового поколения доступен в двухцветной окраске. Однако это опция, которая доступна для модели в комплектации XSE (в зависимости от рынка). Отметим, что для крыши 4-дверной модели предусмотрены такие оттенки, как черный, синий, серебристый и белый.

Ориентированный на молодежь маленький кроссовер Toyota C-HR и без того имеет оригинальный дизайн, который, опционально, можно сделать ещё более уникальным за счёт двухцветной окраски. Согласитесь, такой автомобиль смотрится значительно веселее, чем обычная модель.

Крыша компактной городской модели KIA Soul может быть окрашена в красный, чёрный или белый оттенок. Однако стоит отметить, что бесплатно двухцветную машину получить не получится, поскольку контрастная окраска кузова — это опция.

А вот и ещё один маленький кроссовер, ориентированный на молодежь, для которого предлагается модная контрастная крыша. В зависимости от комплектации крыша шведского «внедорожника» Volvo XC40 может быть окрашена в чёрный, белый, серый, голубой или красный оттенок.

BMW i3s Как сообщалось ранее, обновлённая модель BMW i3 обзавелась спортивной версией. Отрадно, что все машины BMW i3s уже в базовой версии имеют контрастную чёрную крышу.

Jaguar E-Pace — это ещё одна совершенно новая модель британского бренда, с которой он хочет захватить популярный сегмент кроссоверов и внедорожников. Двухцветная окраска кузова предусмотрена для всех вариаций модели, но за это необходимо доплачивать.

Контрастная окраска кузова модели FIAT 500L предлагается в качестве опционального пакета Urbana Appearance Package. Причём крыша автомобиля может быть окрашена в разные оттенки.

Как правило, черная крыша — это естественное решения для автомобилей, которые уделяют большое внимание стилю, поэтому немного удивляет тот факт, что для компактного внедорожника Jeep Renegade Limited и Renegade Trailhawk контрастная крыша входит в стандартную комплектацию. Кроме этого, сам дизайн автомобиля затрудняет замечать это оригинальное решение.

Стареющий «горячий» хэтчбек FIAT 500 Abarth продолжает «бунтовать». Любопытен тот факт, что итальянская компания использует свой ретро-стиль для большего визуального эффекта. Однако двухцветная окраска предлагается в качестве опции.

Утонченный стиль компактного внедорожника Jeep Compass является естественным для двухцветного тела. Черные крыши доступны для автомобиля в качестве опции, а также в качестве стандартного оснащения.

За контрастную крышу нового компактного кросса Hyundai Kona необходимо доплачивать. Однако, как показывают прайс-листы, цена опции не такая уж и большая. Зато, взамен вы получаете стильный автомобиль.

Британская компания Land Rover предлагает контрастирующую крышу для каждой своей модели, от Discovery Sport до самого дорогого Range Rover. В основном, это только чёрная крыша. Хотя, ранее роскошные внедорожники Range Rover с серебристой крышей были весьма привлекательны.