Видео: в Монако засняли один из редчайших гиперкаров в мире — Apollo IE

Авторы YouTube-канала Supercars of Austria сняли на видео один из самых редких современных гиперкаров — Apollo Intensa Emozione. Версию машины под названием Purple Dragon (Фиолетовый дракон) заметили на улицах Монако. Всего Apollo Automobil планирует построить 10 экземпляров IE, и все они уже проданы.

В основе Apollo Intensa Emozione лежит углепластиковый монокок. Из карбона также сделаны подрамники и кузов гиперкара. Модель оснащается 6,3-литровым атмосферным двигателем V12, построенным специально для Apollo итальянскими мотористами Autotecnica Motori. Агрегат выдает 780 лошадиных сил (760 Нм крутящего момента) и сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland.

Аэродинамическое оперение Apollo Intensa Emozione на скорости 300 километров в час генерирует 1350 килограммов прижимной силы, что приближает гиперкар к спортпрототипам класса LMP2. С места до «сотни» IE разгоняется за 2,7 секунды, его максимальная скорость составляет 335 километров в час.