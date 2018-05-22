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Видео: в Монако засняли один из редчайших гиперкаров в мире — Apollo IE
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Видео: в Монако засняли один из редчайших гиперкаров в мире — Apollo IE 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Авторы YouTube-канала Supercars of Austria сняли на видео один из самых редких современных гиперкаров — Apollo Intensa Emozione. Версию машины под названием Purple Dragon (Фиолетовый дракон) заметили на улицах Монако. Всего Apollo Automobil планирует построить 10 экземпляров IE, и все они уже проданы.
В основе Apollo Intensa Emozione лежит углепластиковый монокок. Из карбона также сделаны подрамники и кузов гиперкара. Модель оснащается 6,3-литровым атмосферным двигателем V12, построенным специально для Apollo итальянскими мотористами Autotecnica Motori. Агрегат выдает 780 лошадиных сил (760 Нм крутящего момента) и сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland.
Аэродинамическое оперение Apollo Intensa Emozione на скорости 300 километров в час генерирует 1350 килограммов прижимной силы, что приближает гиперкар к спортпрототипам класса LMP2. С места до «сотни» IE разгоняется за 2,7 секунды, его максимальная скорость составляет 335 километров в час.
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